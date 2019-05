SD har haft en turbulent vecka – men turerna runt Peter Lundgren ser inte ut att ha påverkat SD nämnvärt i opinionen. Enligt de senaste opinionsmätningarna går partiet mot ett succéval.

I SvD/Sifo får de 18,9 procent av rösterna och i SVT/Novus får de 16,2. I förra EU-valet 2014 fick SD 9,67 procent av rösterna.

– Man hoppas på en fördubbling, men jag tror på 15-16 procent, säger Peter Lundgren till Expressen under SD:s valvaka.

Riksdagsledamoten och vice gruppledaren i riksdagen Henrik Vinge vill inte tippa SD:s valresultat:

– Det hänger på valdeltagandet, säger han.

Han tillägger att de ska vara nöjda om de får de tre mandaten som partiet har satt som mål.

Strök fjärdenamnet Winberg

Sent på söndagskvällen skickade Sverigedemokraterna ut beskedet att partiets fjärdenamn Kristina Winberg stryks från listan och utesluts från SD.

Partiet skrev att det ”upptäckts belägg för att Winberg inte längre känner någon som helst lojalitet med partiet”. Pressmeddelandet fortsatte:

”Hon har inte minst uttryckt sig hotfullt i förhållande till partiet samt agerat i det dolda för att skada partiets anseende och där hon konspirerat för att smutskasta partikamrater med hjälp av media.”

Under måndagsmorgonen kunde Expressen avslöja att Peter Lundgren tagit en kvinnlig partikollega på brösten mot hennes vilja under en partifest förra året, baserat på bandinspelningar som Kristina Winberg gjort under samtal med den drabbade kvinnan.

Winberg säger att hon inte har skickat materialet till medier och att hon fick sin mobil stulen för ett år sedan.

Sverigedemokraternas turbulenta vecka

När Expressen konfronterade Peter Lundgren med uppgifterna medger han att det inträffat.

– Jag tog henne nog på brösten när vi satt där, vi var ganska fulla den kvällen, och hon puttade undan händerna, sade han.

Samma morgon medverkar Peter Lundgren i Sveriges Radio och säger då att han och kvinnan kommer gå ut tillsammans med deras version av händelsen. En Youtube-film släpps natten mot tisdagen.

Då har Peter Lundgren redan ställt in sin medverkan i ”Aktuellt” i SVT på måndagskvällen. Partiets tredjenamn på EU-listan Charlie Weimers dyker upp i Lundgrens ställe.

Tisdagen följs av ytterligare inställda framträdanden. Lundgren hoppar av TV4:s ”Malou efter tio”, en duell mot Centerpartiet i Kvartals podcast samt både Sveriges Radios och Aftonbladets slutdebatter på onsdagen.

Jimmie Åkesson har utsatts för attacker i slutet av veckan. Foto: MIKAEL FRITZON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jimmie Åkesson attackerad

Den sistnämnda debatten dyker han dock upp till i sista stund. När Peter Lundgren anländer till Aftonbladets debatt på onsdagskvällen meddelar han att han anmält Kristina Winberg för förtal. Då har åklagare inlett en förundersökning om sexuellt ofredande.

– Det har varit en jobbig period för mig. Det är egentligen första gången när man har ett sådant här drev efter sig, där alla gör allt för att ta all form av människovärde och heder av en. Jag skulle ljuga som jag sa att det inte känns, sa han till Expressen då.

Sedan onsdagskvällen har Peter Lundgren varit tillbaka och deltagit i flera sammanhang, bland annat SVT:s slutdebatt och Expressen TV:s ”Bara Politik”.

Under slutspurten av valrörelsen har Jimmie Åkesson utsatts för attacker i form av smällare som kastats mot SD-ledaren. Det har skett två gånger under hans turné i landet – i Mariestad på torsdagen och i Tranås på fredagen.

– Jag förstår inte hur man tänker när man gör en sån här sak. Så otroligt dumt! Människor hade kunnat skadas, har Åkessons stabschef Mikael Eriksson sagt.

