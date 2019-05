Nya mätningar visar: Liberalerna åker ur EU

Liberalerna har i dag två mandat i Europaparlamentet, dit partiet har skickat de två parlamentarikerna Jasenko Selimovic och Cecilia Wikström.

Men nu ser partiet ut att tappa båda sina mandat.

Det innebär i så fall att toppkandidatern Karin Karlsbro blir utan plats i parlamentet.

Undersökningar har tidigare visat att Liberalerna riskerar att åka ur, och när Financial Times nu har sammanställt de senaste mätningarna från Skop, Inizio och Sifo – en så kallad poll of polls – hamnar partiet precis under spärren på fyra procent.

Liberalerna under spärren i EU-valet

I Skop-mätningen den 20 maj fick L 3,8 procent av de svenska väljarnas röster. I en Inizio-mätning den 16 maj fick partiet 3,4 procent och i en Sifo-mätning den 15 maj skulle 4,1 procent rösta på L.

Sammanvägt ger det ett väljarstöd på 3,8 procent.

Även en beräkning från Politico Europe visar att L blir utan plats i EU-parlamentet. Även där hamnar partiet precis under gränsen med 3,73 procent.

Båda mätningarna spår att Socialdemokraterna blir störst med 23,5 respektive 22,95 procent och därmed behåller sina fem mandat. SD hamnar på andraplats med fyra mandat och Moderaterna på tredjeplats med tre mandat.

Båda mätningarna spår sen två mandat vardera till KD, MP, C och V.

Sajten Europe Elects spår exakt samma resultat.

Karin Karlsbro: ”Tror många känner oro”

När Expressen frågar Liberalernas toppnamn Karin Karlsbro om siffrorna säger hon:

– Det har blivit allt tydligare vilka skillnader som finnas mellan partierna. Jag tror många i Sverige känner en oro över att EU-samarbetet skakas om just nu. Vi gör allt vi kan för att vara det självklara alternativet för alla som tycker att samarbete är viktigt och att det behövs ett starkt EU i en skakig tid.

Hur säker är du på att du får en plats?

– Jag gör allt jag kan för at få en plats och få sällskap i Bryssel.

Partiledaren Jan Björklund säger till Aftonbladet:

– Jag har aldrig känt mig orolig för Europavalet. Jag vet att vi spurtar bra och att många människor tar ställning de allra sista dagarna

Sverige röstar till EU i dag, söndagen den 26 maj.