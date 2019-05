Europa går till val: Så tycker väljarna

Therese Kah, 19, student:– Det här parlamentet ska sitta i fem år. Om det inte görs någoting för klimatet under de åren så kommer det säkerligen att vara för sent. Så det är verkligen viktigt att vi väljer ett parlament som är kapabelt att hantera den här klimatkrisen och ta sig an den som en kris. Därför är det viktigt att vi inte väljer folk som är klimatförnekare. Om vi inte försöker bromsa klimatförändringen de kommande fem åren så kommer nog aldrig att kunna göra det.Det här är så, så viktigt för oss alla. Jag har en lillasyster som är åtta år som inte förstår något av vad som händer. Och det kommer ändå att förändra hennes liv på ett så stort vis. För hennes kan jag tänka mig att göra något som inte är helt legalt som att ockupera det här torget.

Foto: Magnus Falkehed