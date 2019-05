EU-medborgare nekas att rösta i Storbritannien

För snart tre år sedan röstade en majoritet av brittiska folket för att lämna unionen, och planen var skilsmässan skulle vara genomförd vid det här laget.

Men eftersom det brittiska parlamentet inte har kunnat enas om ett utträdesavtal med EU har brexit skjutits fram, med följden att britterna ännu en gång fick gå till valurnorna för att välja de 76 politiker som ska representera dem i Europaparlamentet.

Men ett antal av de medborgare i andra EU-länder som befinner sig i landet har nekats att rösta, rapporterar flera medier. Tidningen The Guardian har inom loppet av några timmar kontaktats av 300 personer som säger sig vara drabbade.

För att få rösta i EU-valet i Storbritannien som EU-medborgare måste man göra en skriftlig försäkran att man inte kommer att rösta i sitt hemland.

Men i flera fall har de blanketter som används för ändamålet antingen kommit för sent eller inte alls, rapporterar The Guardian.

Andra har nekats att rösta trots att de har fått sina blanketter, fyllt i dem och lämnat in dem i tid.

”Diskriminerar EU-medborgare”

Två av dem är Kat Sellner and Moritz Valero. De lämnade in sina blanketter den 2 maj, fem dagar före deadline. Men blanketterna stämplades först den 16 maj, med följden att de nekades att rösta.

– Det är oacceptabelt att regeringen och valförrättarna diskriminerar EU-medborgare, säger Moritz Valero till The Guardian.

Kat Sellner and Moritz Valero fick senare en ursäkt från sin kommun Tower Hamlets och ett löfte om att de nu skulle få rösta.

Organisationen the3million, som tillvaratar EU-medborgares intressen i Storbritannien, lämnade för två dagar sedan in ett klagomål till den brittiska valmyndigheten.

Myndigheten uppger att man förstår frustrationen hos dem som nekats att rösta och skyller problemet på att man med så kort varsel fått besked från regering att landet skulle delta i valet, rapporterar The Guardian.

Tories mot katastrofval

Enligt opinionsmätningar ser valet ut att bli en fullständig kollaps för regeringspartiet Tories, som inbördes är djups splittrade i brexitfrågan. Partiet har snittat på 11 procent i de senaste mätningarna, och i YouGovs mätning på onsdagen fick partiet bara 7 procent av rösterna.

Enligt uppgifter till The Times väntas premiärminister Theresa May meddela sin avgång under fredagen efter sitt upprepade misslyckande med att föra brexit i hamn.

Valets stora vinnare tippas bli Brexitpartiet som i genomsnitt fick 32 procent i fyra olika mätningar på tisdagen, enligt The Guardian.

På torsdagen gick också nederländarna till vallokalerna för att rösta fram sina EU-parlamentariker.

Det nya högerpopulistiska och EU-skeptiska Forum för demokrati slåss med premiärminister Mark Ruttes liberala Folkpartiet för frihet och demokrati om att bli största parti.

