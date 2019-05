DAGENS POLITIK: Nya beräkningar: L riskerar att åka ur • S skickade ut mass-sms • Löfvens ord om bråket mellan Fritzon och Skyttedal

Liberalerna riskerar att åka ur Europaparlamentet

L har i dag två mandat i Europaparlamentet, men ser nu ut att tappa båda sina mandat.

Undersökningar har tidigare visat att Liberalerna riskerar att åka ur, och när Financial Times nu har sammanställt de senaste mätningarna från Skop, Inizio och Sifo – en så kallad poll of polls – hamnar partiet precis under spärren på fyra procent.

Även en beräkning från Politico Europe visar att L blir utan plats i EU-parlamentet. Även där hamnar partiet precis under gränsen med 3,73 procent.

Socialdemokraternas sista drag – skickar ut mass-sms

Under valdagen skickade Socialdemokraterna ut sms till över en halv miljon väljare, mede syftet att få i väg dem till vallokalerna.

Sms:en har väckt kritik – och många frågar sig om det är lagligt.

– Det är svårt att svara på om det är lagligt eller inte men jag blev förvånad när jag såg det. Det som stör mig är att det inte finns någon transparens, säger GDPR-experten Caroline Olstedt Carlström.

Stefan Löfvens svar om Gucci-bråket

En sportbil och en Gucciväska har hamnat i fokus i EU-valet.

Nu svarar Stefan Löfven på det uppmärksammade bråket mellan Heléne Fritzon, S, och Sara Skyttedal, KD.

– Det här är ett viktigt val om värderingar och det är därför vi stör oss, säger han.

