EU till Boris Johnson: ”Du har till midnatt”

Innan tisdagens förhandlingar påbörjades i Bryssel lät Michel Barnier positiv, om något försiktig.

– Även om en överenskommelse blir svårt – svårare och svårare, för att vara helt ärlig – är det fortfarande möjligt den här veckan, sa Michel Barnier, enligt MailOnline.

– Att nå en överenskommelse är fortfarande möjligt.

Måste gå med på gräns i havet

Enligt källor på plats under förhandlingarna som talat med The Guardian har Barnier klargjort att mer krävs av Storbritannien – och fort.

Innan midnatt måste Boris ”underlägga sig EU:s krav och gå med på en tullgräns i Irländska havet eller komma tomhänt till det brittiska parlamentets underhus”, skriver tidningen.

Tidsfristen har implementerats för att Storbritannien och EU:s förhandlare under morgondagen ska kunna lägga fram ett förslag som senare under torsdagen ska kunna diskuteras under EU-toppmötet.

”Vi vill göra framsteg”

Storbritannien har inte velat bekräfta rapporterna om en deadline vid midnatt.

– Jag kommer bara säga att vi vill röra oss mot att säkra ett avtal så snart som möjligt och vi vill göra framsteg innan EU-toppmötet på torsdag, säger en talesperson för Boris Johnson enligt Sky News.

Boris Johnsons har under dagen haft ett ”konstruktivt” telefonsamtal med Frankrikes president Emmanuel Macron om Brexit, enligt premiärministerns talesperson.