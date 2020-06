EU ska rösta om att fördöma rasism i USA

Förra veckan berättade EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke, MP, för Expressen att hon vill att EU-parlamentet fördömer rasismen, polisvåldet och hotet mot journalister i USA.

Hon hade då fått igenom sitt förslag i den gröna gruppens styrelse, som enades om att gå vidare med en resolution.

EU debatterar rasismen i USA

Nu står det klart att detta blir en av punkterna på plenarsammanträdet, då alla EU-parlamentariker samlas för att fatta beslut, den 17-19 juni. De ska då debattera och rösta om resolutionen som tar upp rasismen och polisbrutaliteten i USA, och protesterna som har spridits över hela världen.

Resolutionen går under namnet ”The Anti-racism protests following the death of George Floyd”, och fick under torsdagen majoritet i talmanskonferensen. Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, Renew Europe Group och Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster uppges ha stöttat Alice Bah Kuhnkes initiativ.

”En viktig seger” för de gröna och för Alice Bah Kuhnke själv, hälsar hennes pressekreterare.

Alice Bah Kuhnke om förslaget

Nu hoppas de att resolutionen röstas igenom i EU-parlamentet.

– Vi vet att gemensamma uttalanden från EU-parlamentet har stor betydelse för dem vi riktar våra fördömanden och vår kritik mot. Jag är övertygad om att Trump-administrationen är mån om att ha goda relationer med EU, så förhoppningsvis blir det en markering som känns av och en anledning till fortsatta och fördjupande samtal, sa Alice Bah Kuhnke förra veckan.

Hon fortsatte:

– Jag tror vi är många européer som vill markera mot förtrycket av svarta och de djupa orättvisor som just nu manifesteras i USA.

Alice Bah Kuhnke vill i resolutionen även belysa rasismen inom EU.