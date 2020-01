Historiska omröstningen – EU ger ja till brexitavtal

För de brittiska EU-parlamentarikerna är det nu dags att packa ihop på riktigt och lämna sina platser i parlamentet. Onsdagen var deras näst sista arbetsdag i parlamentet och vid 18.30-tiden, efter en lång och tårfylld avskedsdebatt, hölls den historiska omröstningen.

EU röstade ja till Storbritanniens avtal med 621 ja-röster mot 49-nejröster. På fredag lämnar Storbritannien alltså unionen med ett godkänt avtal.

När utskottet tidigare tidigare röstade om att rekommendera att rösta ja till utträdet slutade omröstningen med 23-3 för ja-sidan, och kvällens omröstning var inte mer dramatisk än så.

Parlamentarikerna sjöng under sista debatten. Foto: FRANCISCO SECO / AP TT NYHETSBYRÅN

Sjöng sånger och grät under debatten

Flera av de brittiska parlamentarikerna hade halsdukar under debatten innan omröstningen där brittiska flaggan klädde ena halvan, och EU:s flagga den andra. En av parlamentarikerna började gråta under sitt anförande och flera av de brittiska parlamentarikerna sjöng sånger under sin sista arbetsdag i parlamentet.

Enligt BBC vände sig EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sig direkt till de brittiska parlamentarikerna och sa:

– Vi kommer alltid älska er.

En i församlingen som var desto gladare var Nigel Farage, mångårig EU-parlamentariker och partiledare för Brexitpartiet som höll ett glatt anförande och visade upp sina strumpor med den brittiska flaggan på.

– Jag har försökt bli av med mitt jobb i tjugo års tid. Ingenting av det här hade kunnat ske om inte vi hade kommit hit, sa han i en intervju med TT innan debatten.

Lämnar på fredag vid midnatt

På fredag vid midnatt, svensk tid, är det formella utträdet för Storbritannien ur EU. Hela förändringen kommer dock inte ske från ett klockslag till ett annat. Först väntar en övergångsperiod som kommer att vara fram till 31 december i år för att underlätta övergången. Under kommer all handel, jordbruksstöd och boende att fortsätta fungera som vanligt.

Fortfarande väntar många förhandlingar om exempelvis handelsavtal som ännu inte är satta. De förhandlingarna kommer att inledas i februari.

