Runt 400 personer väntas samlas under söndagen för att delta i en vit makt-demonstration i den amerikanske huvudstaden Washington, rapporterar CNN. Demonstrationen går under namnet "Unite the Right 2" och är en uppföljare till demonstrationen i Charlottesville som ägde rum för exakt ett år sedan. Då samlades vita nationalister, nynazister och medlemmar av Ku Klux Klan.

Heather Heyer, 32, var på plats för att motdemonstrera men dödades när en man som tros ha varit nynazist körde in i folkmassan.

Många motdemonstranter

Demonstranterna kommer att mötas upp klockan 17 lokal tid för att sedan marschera till Lafayette Square park, beläget i närheten av Vita huset.

– Som nationens huvudstad står vi värd för miljontals besökare varje år. Lyckligtvis är det väldigt, väldigt få som delar de åsikter som kommer att utryckas i Layefette Park på söndag, säger stadens borgmästare Muriel Bowser i ett uttalande.

Med stor sannolikhet kommer högerextremisterna att vara i minoritet. Flera motdemonstrationer kommer att hållas i Washington under dagen som leds av medlemmar från 40 antirasismgrupper. Även i Charlottesville, i korsningen där Heather Heyer dödades, har antirasister hållit stora motdemonstrationer.

Antirasistisk demonstration i korsningen där Heather Heyer dog förra året. Foto: STEVE HELBER / AP TT NYHETSBYRÅN Många samlas i korsningen. Foto: STEVE HELBER / AP TT NYHETSBYRÅN Protesterna leds av antifascistiska och antirasistiska rörelser. Foto: JIM LO SCALZO / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Trump fördömer demonstrationen

Efter våldsamheterna i Charlottesville kritiserades president Donald Trump efter att han fördömt våldet "från båda sidor". På Twitter tar han nu tydligt avstånd från demonstrationen.

"Upploppen i Charlottesville förra året resulterade i meningslöst dödande och splittring. Vi måste enas som en nation. Jag fördömer alla typer av rasism och våldshandlingar. Fred till ALLA amerikaner!”, skriver han på Twitter.