Det var vid fyratiden på morgonen som polisen larmades till Norrbackagatan i Stockholm, efter att en beväpnad man iakttagits i området.

Det visade sig senare vara 20-årige Eric Torell med Downs syndrom, som hade rymt hemifrån med en leksakspistol.

Eric sköts till döds av tre poliser efter att även nationella insatsstyrkan kallats till platsen.

"Fanns bara gott i honom"

Under dagen har flera personer samlats på Norrbackagatan för att dela sin sorg och visa sin medkänsla för familjen. På marken intill där Eric Torell sköts ihjäl ligger blommor. En av de som tog sig dit är Erics tidigare talfröken Barbro.

– Jag känner att jag måste göra det, markera det på det här sättet eftersom jag aldrig glömt honom. Han var varm och alltid glad. Lite pillemarisk, hade en räv bakom örat och jag förstod mig på honom. Han ville så väldigt väl, det fanns bara gott i honom, säger Barbro.

Enligt Erics föräldrar hade Eric förutom Downs syndrom även autism och det hände att han rymde hemifrån.

– Det går inte att förstå. Han har aldrig gjort en fluga förnär i hela sitt liv. Det är världens snällaste människa, sa Erics mamma Katarina Söderberg efter att hon fått veta att hennes son dött.

Här sköts Eric Torell ihjäl av polis Foto: Expressen Berörda samlades på platsen där Eric Torell dog Foto: Expressen

"Tvättade bort blodet"

Boende på platsen där Eric sköts beskriver hur de vaknade från ljudet av flera skott.

– Det lät som automateld, i alla fall flera skott samtidigt. Jag försökte räkna, minst sju åtta skott, säger Björn Knöppel som bor i trapphuset intill.

– Jag tittade ut och såg att det kom poliser från alla håll och kanter. Jag är jättechockad fortfarande och jätteledsen över det som har hänt. Hur det gick till. Man hör dom skrika ”släpp vapnet, släpat vapnet. Att höra pistolskott och se honom ligga här blödandes, det är svårt. Jag känner mig väldigt ledsen faktiskt, säger Jessica Schulz, 48, som också bor i huset intill.

Grannen Monica Varg, 51, har känt Eric under flera år, och är en av många som har lämnat kort och blommor vid brottsplatsen. Hon pekar in mot innergården som under fredagseftermiddagen har spärrats av.

– Vi tvättade bort blodet i går. För barnens skull. Jag hämtade skurmopp och tvätthandskar, och tillsammans med några grannar tvättade vi bort hans blod, säger hon.

"Jag känner mig ledsen faktiskt", säger vittnet Jessica Schulz. Foto: Privat Vittnet Björn Knöppel berättar att han kunde räkna till minst sju till åtta skott. Foto: Privat

Älskade motorcyklar

Eric Torell beskrivs som en levnadsglad 20-åring som älskade motorcyklar. Nu har en nära familjevän anordnat en hyllningskortege på söndag klockan 13.00 i Erics ära från förorten Skarpnäck i Stockholm där hans mamma bor, till Norrbackagatan där Eric tragiskt dog i gryningen under torsdagen.

– Idén kom till mig tidigt. Jag klarade inte av att bara sitta för då grottar jag ner mig totalt, jag kände att jag behövde göra någonting. Eric älskade motorcyklar och jag har många vänner som kör motorcykel – det var så jag fick idén, säger familjevännen Christer Axenryd, 48 som anordnat kortegen.

Ingen misstanke om brott

Särskilda åklagarkammaren har inlett en förundersökning om tjänstefel, vilket är praxis när en person dödas av polis. Chefsåklagare Martin Tidén understryker att ingen av poliserna är misstänkta för något i nuläget:

– Om det sen slutar med att ingen blir misstänkt eller om det är tre eller fem poliser som blir misstänkta av olika skäl, det vet man inte, säger han.

Eric Torell beskrivs som en varm person som aldrig gjorde en fluga förnär. Foto: PRIVAT

I ett pressmeddelande bekräftar Martin Tidén att mannen som skjutits inte ska ha haft ett skarpladdat vapen och att fler än en polis avlossat sitt tjänstevapen.

Efter att Ekots reporter hittat en tomhylsa på platsen bestämde sig polisen under eftermiddagen att genomföra en ny teknisk undersökning.

– Man vill göra ett omtag på platsen. Det var någon som hittat en tomhylsa och då beslutade man att undersöka platsen på nytt, säger Lars Byström på polisen.

Löfven bryter tystnaden

Dödsskjutningen är den sjätte hittills i år och nu väljer statsminister Stefan Löfven att kommentera dödsskjutningarna till Aftonbladet.

– Vi har avsatt mer resurser till polisen än vad myndigheten krävde redan, men behövs det mer resurser, annan utrustning, vad det än är så ska vi göra det, sa Löfven.

– Det är naturligtvis en oerhörd tragik. Jag blir riktigt, riktigt bedrövad när jag läser om Eric, säger Stefan Löfven till Aftonbladet.