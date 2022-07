Erdogas nya hot: Kan frysa svenska Nato-ansökan

Turkiet har gått ut med en rad krav som Sverige och Finland måste uppfylla för att Turkiet i slutändan ska godkänna Natomedlemskapen. Bland annat har Turkiet krävt att 33 personer som befinner sig i Sverige ska utelämnas eftersom de i Turkiets ögon är misstänkta för terrorism.

Senast förra veckan avslog Högsta domstolen en begäran från Turkiet om utlämning av en turkisk medborgare. Personen påstås av Turkiet ha varit involverad i en ”terroristorganisation”, men domstolen konstaterade att Turkiets anklagelser inte utgör brott enligt svensk lag och att det fanns hinder mot utlämningen.

Erdogan: ”Inte visat sig från sin bästa sida”

The Times of India skriver att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan under måndagen sade att Sverige ”inte visat sig från sin bästa sida” gällande de löften som Turkiet fått om att slå ned på misstänkta terrorister.

Alla Natoländer, inklusive Turkiet, har skrivit under Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll till Nato, vilket meddelades i början av månaden och innebär att länderna fått status som ”blivande medlemmar” – eller invitees, som Nato kallar det.

Men det har inte hindrat Turkiet från att fortsätta pressa Sverige om att uppfylla sina åtaganden. Kvar är ratificeringen som måste godkännas av samtliga parlament i Nato-länderna. Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan har redan gjort klart att Turkiets parlament kan vägra att godkänna Sverige och Finland som medlemmar om de inte uppfyller kraven.