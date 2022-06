Natokonferensen i Madrid drar i gång under tisdagen. Ett möte som bland annat kommer att handla om Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i försvarsorganisationen. Som bekant är Turkiet och dess president Erdogan den stora stoppklossen när det gäller ansökningarna – ett drag som inte alldeles har överraskat internationella bedömare.

– Turkiet såg ett starkt påtryckningsmedel i Finlands och Sveriges ansökningar, säger en europeisk representant till Foreign Policy Magazine.

– De försöker mjölka ut det mesta ur det här, precis som de alltid försöker.

Nu väntar sig diplomaterna att Turkiet kommer att fortsätta sitt spel ända in i kaklet. Enligt den europeiska representanten är Turkiets strategi att undvika eftergifter till sista möjliga tillfälle – som till exempel under ett möte mellan Erdogan och president Biden under konferensen i Madrid.

Bråk om luftförsvar och stridsflyg

Enligt många bedömare är Erdogans utspel egentligen ett sätt att sätta press på USA om export av F-35 och synen på kurdiska YPG. angående vapen Turkiets möjligheter att köpa amerikanska F-35, vilket enligt många bedömare är den verkliga anledningen till att Erdogan inte vill godkänna ansökningarna. USA och Turkiet har också länge varit oense om kriget i Syrien, där USA har stöttat kurdiska YPG – som ju Erdogan kräver att även Sverige vidtar åtgärder mot.

– Förhoppningsvis blockerar de inte Finland och Sverige på grund av F-35/S-400 eller i ett försök att tvinga USA att avbryta samarbetet med YPG, säger Mick Mulroy.

Foreign Policy Magazine beskriver också Erdogans strid mot Sverige och Finland som en inrikespolitisk charad. Med en inflation som bara rusar – just nu på 70 % – behöver Erdogan en politisk seger.

– Han vet att svenskarna, på grund av Natos krav på enighet, kommer att behöva leva upp till en del av Turkiets krav, eller åtminstone komma i närheten av det. Så han vet att det är en kamp han kan vinna, säger Soner Cagaptay vid Turkish Research Program i Washington.