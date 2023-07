Om tre dagar börjar Nato-toppmötet i Vilnius. Det som under en lång tid spåddes bli Sveriges målgång gällnade Natomedlemskap ser allt mer ut bli en fortsättning på den svenska invitee-statusen.

Turkiet är fortsatt inte övertygade om att Sverige verkligen lever upp till det memorandum som tecknats mellan länderna och som ålägger Sverige att ta det Turkiska säkerhetshotet från bland annat PKK på ett mycket större allvar, än vad som tidigare gjorts.

Recep Tayyip Erdogan bekräftade under fredagen att Turkiet inte kommer att ge Sverige grönt ljus in i Nato om inte Sverige mycket tydligare antar en tydlig hållning gentemot ”terror grupper”. Det rapporterar den indiska dagstidningen DT Next.

– Hur kan en stat som inte tar avstånd från terroristorganisationer ens bidra till Nato? frågade den turkiske presidenten retoriskt åhörarna under gårdagens avslutningsceremoni vid det turkiska försvarsuniversitetet i Istanbul.

Turkiet: Släpper in alla som stöder Natos grundprinciper

Erdogan sa vidare att han skulle ta upp det här med sina Natoallierade under toppmötet. Han menar att Turkiet stöder alliansens ”öppna-dörrar-policy” och att Turkiet är villiga att släppa in vilket land som helst – som är dedikerad till Natos grundprinciper.

Natos främsta syfte är att genom politiska och militära medel värna medlemmarnas suveränitet och territoriella integritet samt garantera alla medlemsländers frihet och säkerhet.

Genom den, enligt Erdogan, svenska slappheten gentemot personer i exempelvis Gulen-rörelsen och i PKK kan Sverige inte värna om den turkiske fri- och säkerheten.

PKK är en terroristklassad organisation i Sverige. Det är inte Gulen-rörelsen.

