En rad inhemska journalister har attackerats och fängslats av den turkiska regimen, som även begärt att få de kritiker som flytt utlämnade.

Från Ankara berättar Tomas Thorén i Expressens mediepodd att misstänksamheten även mot västerländska journalister har ökat efter kuppförsöket 2016.

– Där ökade misstänksamheten mot oss som nån slags fiender som spred propaganda mot Turkiet.

Under en direktsändning för Aftonbladet TV, som han då jobbade för, gick det så långt att Thorén hotades i direktsändning. Nu jobbar han vidare för SVT.

– Personligen räknar jag med att det värsta som kan hända är att jag blir utkastad ur landet.

”Nästan en genre”

Samtidigt som SVT-korrespondenten rapporterar om Turkiet – följer han bevakningen om Sverige på plats.

– Det finns nästan en genre i nationalistiska medier: ”Titta vad Turkiet står upp mot de ondskefulla fiendenationerna som inte förstår oss”. Bevakningen av Sverige faller in i den kategorin. Bilder från Sverige på demonstrationer med PKK-flaggor, som går in i narrativet att Sverige ser mellan fingrarna på PKK:s aktiviteter – och så kommer Erdogan in som räddaren i nöden.

Thorén konstaterar att ”det återstår att se” om Erdogan trots allt släpper in Sverige i Nato.

– Min gissning är att man är på väg att tumma på en del av kraven, men man kommer kräva att få se en kursändring.

SVT-korrespondenten är säker på att Turkiets president inte bluffar.

– Många tycker om att se den sidan av honom. Han har inget att förlora inrikespolitiskt på att han bråkar mot Sverige – däremot kan det bli kostsamt internationellt.

På samma sätt resonerar Tomas Thorén kring Turkiets hot om nya aggressioner i norra Syrien och slutligen skapa den 30 kilometer djupa ”säkra zon” som Turkiet delvis redan upprättat där.

