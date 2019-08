Efter terrorattentatet mot en moské i Christchurch, Nya Zeeland, i mars installerade al Noor-moskén i Bærum kodlås på entrén.

En säkerhetsåtgärd som redan kan ha räddat liv – dörrarna ska enligt rutinen nämligen alltid vara låsta. Under lördagen tog sig den misstänkte skytten Philip Manshaus in i byggnaden genom att krossa glaset till moskéns nödutgång.

– Det var en av de säkerhetsåtgärder som vi införde efter terrorattacken i Nya Zeeland. Vi har kodlås på våra dörrar och dörrarna ska alltid vara låsta. Vi har satt in det som en åtgärd för att förhindra att andra kommer in utan att ringa på, säger Waheed Ahmed, informationsansvarig på al Noor-moskén, till VG.

Ahmed tror att de nya kodlåsen kan ha hindrat Manshaus från att begå massmord inne i byggnaden.

”Effektiv åtgärd”

– Jag vet inte om gärningsmannen försökte med ytterdörren, men jag antar att han gjorde det. Jag tror att det var ett hinder för honom. Om det är sant är det en effektiv åtgärd, säger han och fortsätter:

– Om han hade gått in genom huvudentrén, skulle skadan ha varit mycket större: då skulle han ha kommit in på baksidan av rummet. Istället kom han in framifrån genom nödutgången. Då kom gärningsmannen mycket närmare folket i rummet som såg honom och snabbt fick kontroll över honom.

Det var Mohamed Rafiq och Iqbal som hjälptes åt att oskadliggöra Manshaus när de fick syn på honom.

Männens målsägandebiträde, Abdul-Satar Ali, delar bilden av att kodlåsen försvårade attacken för Manshaus.

– Enligt min mening var det en av anledningarna till att de reagerade så snabbt som de gjorde, annars hade gärningsmannen kommit in genom huvudingången och överraskat dem. De reagerade exceptionellt snabbt, säger han till VG.

