I samband med metoo 2017 publicerade DN granskningen av Jean-Claude Arnault, med nära band till Svenska akademien. 18 kvinnor anklagade honom för sexuella övergrepp, som senare följdes av uppgifter om att han läckt namn på blivande Nobelpristagare.

Artikeln ledde till en kris inom Akademien och dåvarande ständige sekreteraren Sara Danius mötte stort internt motstånd när hon skulle reda upp den.

– Jag backade Sara i allt, för det här hade också kunnat hända under min tid. Det här var bomben. Hade den inte briserat under Saras tid så hade det inträffat under hennes efterträdares tid, säger Peter Englund i en stor intervju med Di Weekend.

Horace Engdahl blev mentor till Sara Danius

Sara Danius, som avled i sviterna av cancer 2019, efterträdde Peter Englund på posten som ständig sekreterare. Men hennes mentor blev i stället Horace Engdahl, som senare kom att hamna på motsatt sida av konflikten i akademien, berättar Englund i intervjun.

En fråga som särskilt splittrade ledamöterna var hur Jean-Claude Arnaults fru, akademiledamoten Katarina Frostenson, skulle behandlas. Frostenson hade, enligt den utredning som Danius beställt, läckt information om Nobelpriset.

– Jag kunde inte drömma om att Katarina var en av läckorna, säger Peter Englund, till Di Weekend.

Peter Englund om Frostenson: Förräderi

Han menar också att det kändes som ett förräderi från en respekterad ledamot.

Peter Englund lämnade arbetet i Svenska Akademien efter krisen, men återvände senare, och säger nu att stämningen är god men att det som hänt sällan diskuteras.

Peter Englund är aktuell med den historiska romanen ”Söndagsvägen”, baserad på enmordutredning på 1960-talet.

