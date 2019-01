”Englands värsta pedofil” kan släppas fri

Vanessa George har suttit i fängelse sedan 2009, dömd för att ha utsatt flera barn för sexuella övergrepp på kliniken Little Ted's Nursery där hon arbetade som sjuksköterska.

47-åringen från Plymouth i Storbritannien tog bilder av sig själv när hon utförde övergreppen, skriver BBC.

Hon dömdes för totalt sju fall av sexuellt utnyttjande av barn, samt för att ha tagit och spridit olämpliga bilder.

Tio år senare kan hon nu bli frisläppt.

I maj kommer en panel från The Parole Board for England and Wales att avgöra om George kan bli villkorligt frigiven, rapporterar Daily Mail.

Deras jobb är att bedöma huruvida en person som avtjänar ett fängelsestraff är säker att släppa ut i samhället igen.

Vanessa George kan bli frisläppt till sommaren. Foto: REX/IBL

Enligt Daily Mail är Vanessa Georges exman rädd att hon kommer att ”manipulera” panelen.

Nyhetssajten skriver också att en talesperson från The Parole Board insisterar på att panelen ska ta hänsyn till en stor mängd bevis innan de tar sitt beslut.

Samma talesperson säger även att processen måste ske med allmänhetens säkerhet som främsta prioritet.

Mötet med The Parole Board var tidigare planerad till november 2018, men sköts upp utan att någon särskild anledning angavs, skriver Plymouth Live.

Spred bilderna till nätkärleken

I samband med att Vanessa George ställdes inför rätta 2009 dömdes också Colin Blanchard och Angela Allen till fängelse.

Blanchard och George hade en relation över nätet, där George skickade bilder av sig själv och barnen hon utnyttjade.

Dessa bilder spred Blanchard sedan vidare till Angela Allen, som han också hade ett förhållande med.

Colin Blanchard hade en relation med Vansessa, som skickade bilder till honom. Foto: REX/IBL

Vanessa George har efter domen ändrat sitt efternamn, förra året beslutade hon att ta tillbaka sitt flicknamn.

Sajten skriver att hennes döttrar har tagit avstånd från henne efter domen 2009.