En man i 20-årsåldern skadades svårt under ett rån i Bromma sent under lördagskvällen.

– De två gärningsmännen kom över ett bankomatkort. De försökte även ta hans telefon utan att lyckas, men de passade på att tillfoga målsägaren en del stick- eller skärskador med ett vasst föremål, säger Mikael Pettersson, rlc-befäl vid polisen region Stockholm.