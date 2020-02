Vad kan vi vänta oss av valet i New Hampshire?

– Det är inte helt lätt att förutspå en utgång av primärvalet i New Hampshire eftersom det är en av de delstater som har så kallade öppna val. Det innebär att även registrerade republikaner får rösta i demokraternas primärval (och vice versa) vilket gör utgången mer oviss och olika mätningar mer otillförlitliga. I New Hampshire finns också en betydligt större andel så kallade oberoende väljare än det finns demokrater och deras röster blir därför oerhört viktiga. Samtidigt är New Hampshire Bernie Sanders ”hoods”, en delstat som angränsar till den delstat han själv är senator för (Vermont) och han har oerhört starkt stöd här. Förra primärvalet 2016 vann han samtliga distrikt här och därmed en storseger över Hillary Clinton. Men ingenting är någonsin säkert i politikens värld och det stora startfältet, osäkerheten bland väljarna och överraskningarna hittills öppnar för en intressant valkväll även i New Hampshire. Det är sannolikt att Sanders vinner men det är intressant att se med hur stor marginal i så fall och framför vilka andra kandidater som tar andra, tredje och fjärdeplatsen.

Pete Buttigiegs (väldigt knappa) seger i Iowa har definitivt gjort honom till en kandidat man inte ska räkna bort, skriver Frida Stranne. Foto: MATT ROURKE / AP TT NYHETSBYRÅN

Nu är allt ljus på Pete Buttigieg – är han favorit nu?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga men hans (väldigt knappa) seger i Iowa har definitivt gjort honom till en kandidat man inte ska räkna bort och som, framför allt utifrån att övriga startfältet är så åldersdigert, kan överraska. Men det mest troliga är att han inte har med det hela att göra när man snart börjar närma sig delstater som har en betydligt mer differentierad väljarbas (olika minoriteter och samhällsklasser). Att det är så många kandidater i årets nomineringskamp och sån stor osäkerhet bland väljarna om vem som verkligen skulle kunna slå Trump gör det hela väldigt öppet. Det går inte alls att räkna ut Joe Biden ännu, han är väldigt stark bland afroamerikaner och har en hög trovärdighet i mittenfåran. Men han måste göra bra ifrån sig i South Carolina och vända sin nedgång senaste tiden om han ska ha med det här att göra. Mike Bloomberg satsar stenhårt och stora pengar på kampanjer i de delstater som röstar på Supertisdagen och det finns fortfarande utrymme för en kandidat som Amy Klobuchar att göra en skräll (även om det inte är troligt). Det handlar mycket om att vara uthållig nu och ha en strategi för alla eventualiteter och vinna kampen om dagordningen och nå ut. Det här är väldigt öppet och vi som kan titta från åskådarplats kan glädja oss åt en spännande process.

Det finns fortfarande utrymme för en kandidat som Amy Klobuchar att göra en skräll, även om det inte är troligt, skriver Frida Stranne. Foto: KEIKO HIROMI / POLARIS POLARIS IMAGES

Iowa, riksrättsutfallet och Trumps egna kampanjer – hur påverkar det valet?

– Jag tror på det hela taget att det här blir en mycket svår process för demokraterna fram till november. Som det ser ut nu blir det också svårt att vinna över Trump i november. Det är först nu, när man ska välja ny presidentkandidat, som förlusten för Hillary Clinton 2016 fullt ut kommer ikapp partiet och måste hanteras. Det ser ut att kunna bli en uppslitande kamp om partiets framtid som kommer bli svårare i takt med att nomineringsprocessen rullar på. Tongångarna kommer sannolikt snart att hårdna och dessutom kommer många – i partiet och bland väljarna – att vara djupt missnöjda med den kandidat som väljs oavsett vem det blir. Den dåliga starten med rösträkningsdebaclet i Iowa, bakslaget från riksrätten där man inte fick kalla några vittnen och Trumps alla attacker (den ena värre än den andra) kan både stärka och demoralisera alla de som måste engagera sig för att man ska ha en chans i höst men risken är att det tar på krafterna. Det finns dock miljontals demokrater runtom i landet som står redo att engagera sig för att försöka byta ut president Trump i höst, frågan är om partiet och dess profiler kan skapa en plattform till att använda den kraften på ett konstruktivt sätt.

Så skiljer sig delstaternas val åt • Under primärvalskampanjen håller delstaterna val antingen genom primärval eller nomineringsmöten, ett så kallat caucus. • Syftet är att fördela delegater till Demokraternas konvent i Milwaukee i sommar då partiets slutliga val som presidentkandidat utses. • Omkring 4 000 delegater utses av väljarna och omkring 770 stycken är så kallade superdelegater, som själva väljer vilken kandidat de röstar på. • Under ett primärval har väljarna hela dagen på sig att rösta och avlägger sina röster utan att nödvändigtvis berätta vem man har röstat på. Antalet delegater en kandidat får avgörs av hur många röster de får. • Under ett caucus, som i Iowa, hålls i stället möten i skolor, kyrkor eller på andra platser. Där samlas väljare och diskuterar kandidaterna under några timmar för att sedan visa vem som ska få deras röst genom handuppräckning eller att ställa sig i grupper. • Enligt reglerna slås kandidater som inte får 15 procent av rösterna ut och väljare som ställt sig bakom en utslagen kandidat kan då rösta på sitt andrahandsalternativ. Det gör att den som får flest röster i den första omgången inte behöver vara den som vinner. • Under primärvalet 2020 väljs kandidaterna vid caucus-förfarandet även i Nevada, North Dakota och Wyoming. • Utöver Iowa och New Hampshire som är de två första delstaterna är det som kallas Super Tuesday, den 3 mars, viktig eftersom väljare i 16 olika delstater, grupper eller territorier avlägger sina röster. Visa mer Visa mindre

Primärval i New Hampshire: Väljarna sluter upp bakom Pete Buttigieg

New Hampshire går till primärval på tisdagen.

