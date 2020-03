Pojke misstänkt för terrorbrott

Det var SVT Nyheter Öst som först rapporterade om nyheten.

Förundersökningen gäller brott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Per Lindqvist, chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål, lämnade in en framställan om offentlig försvarare till Linköpings tingsrätt den 17 mars. Av handlingen framgår att den misstänkte är en pojke under 18 år.

”Den misstänkte är föremål för tvångsmedel och förhör avses att hållas med honom snarast”, skrev han i framställan.

Till försvarare utsågs advokat Lena Orrenius Edwall.

– Jag vill inte säga någonting, säger hon.

Åklagaren vill inte kommentera om den person som då var misstänkt fortfarande är det.