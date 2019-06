En gång för alla – här är de RIKTIGA reglerna i kubb

Kubb-regler: Allmänt

Spelet sker enligt reglerna i häftet ”Kubb – ett spel där alla kan delta”, det är huvuddelens regler som gäller, alltså ej varianterna. Det innebär alltså att kast mot kungen sker från baslinjen och endast av det lag som fällt alla fältkubbar samt motståndarnas baskubbar, vidare förekommer ingen ”stapling” av utkastade fältkubbar.

Spelplanens storlek är 5 x 8 meter.

Alla planlinjer anses gå mitt i planbegränsningspinnarna och är ”sytrådstunna”

Kubb-regler: Så startar ni matchen

Först bestämmer båda lagen hur pinnarna skall kastas. Antingen börjar startande lag med 2-4-6 eller om lagen vill så kastar lagen alla 6 pinnar från start. Kommer inte lagen överens så startas matchen med 2-4-6. 2-4-6 innebär att laget som börjar med pinnarna kastar endast 2 pinnar, nästa lag kastar 4 och efter detta kastar lagen 6 pinnar varje omgång.

Vilket lag börjar kasta? Efter att lagen bestämt hur pinnarna skall kastas avgör lagen vilket lag som får börja med pinnarna. Detta görs genom att kasta varsin pinne mot kungen samtidigt och det lag som kommer närmast utan att slå omkull den, pinnen får alltså nudda kungen bara den inte fälls, får välja att börja med pinnarna eller vilken sida laget vill börja på. Det är änden/toppen på pinnen som räknas när lagen kollar vilken pinne som är närmast. Väljer laget att börja med pinnarna kan laget som inte kom närmast välja att byta sida eller stå kvar.

Kasta pinnarna

Kastpinnarna får endast kastas med underhandskast och med pinnen längs kastriktningen, så kallade helikopterkast är förbjudna.

Helikopterkast med kastpinnarna gills inte och fällda kubbar reses upp.

Kastning av pinnar – helikopterkast

Ett kast anses vara ett ”helikopterkast” när kastpinnen roterat mer än 90° (ett kvarts varv) horisontellt innan den träffar någonting – alltså även marken. ”Väderkvarnskast”, kast där pinnen roterar vertikalt är tillåtna. Skillnaden mellan helikopter och väderkvarnskast är 45° vinkel på rotationen.

Som kast räknas när ”kastad” pinne blir liggande med minst halva pinnen förbi aktuell kastlinje.

Kastning – övertramp

Båda fötterna, skall i sin helhet vid början av kastet vara bakom aktuell kastlinje samt innanför sidobegränsningslinje. I samband med kast får ej något steg tas framåt över kastlinjen/sidlinjen överhuvudtaget. Om så sker räknas kastet som övertramp och döms bort. Detta gäller även hand eller annan kroppsdel. (Båda fötterna i marken bakom/innanför kastlinjen och stå still innan det är ok att beträda ”förbjuden mark”). Det är inte tillåtet att hoppa och kasta. Det är tillåtet att luta sig framåt vid kastning och således stå på endast ett ben, benet som är i luften kan vara utanför sidolinjen, kastställningen är stående.

Om en kastare sitter i rullstol räknas centrum på rullstolshjulen som fötter.

Icke kastande lag skall vara minst 2 meter bakom egen baslinje när motståndarna kastar.

Kubbar får ej flyttas ur position för att kastaren ska få en bättre kastställning.

Kasta in och resa Kubbar

Om motståndarlaget har fällt någon av ditt lags kubbar blir de så kallade fältkubbar. Då ska ni kasta tillbaka dem in på motståndarnas planhalva.

Vid utkastning av fältkubbarna kastas först alla aktuella kubbar, därefter kastas de om som då ligger ”ogiltigt”, ligger då någon kubb ogiltig blir den ”straffkubb”. Man kan alltså både knuffa in och ut kubbar. Laget har alltså endast två försök på sig att kasta in kubbarna. Inte två per kubb.

Kubbarna får kastas ”på tvären” men fortfarande bara med underhandskast, alla kubbkast sker från baslinjen.

Kubbarna får kastas av vem som önskas.

Kubbar som fällts omkull och ställer sig upp igen räknas som fälld. För att räknas som fälld skall alla fyra hörn ha lämnat marken.

Kubbar som fälls av misstag, reses bara upp igen.

”Straffkubb” får ej ställas närmare kungen, hörnpinne eller mittpinne än en kastpinnes längd.

Resning av kubbar och lutande kubbar. Kubbar reses över rak kant. = 2 hörn i marken. Vid resning av utkastade kubbar får man ej testa fram och tillbaka för att se vad som är mest fördelaktigast.

Om kubbarna ligger i samlad hög, måste ni börja med de som ligger ovanpå och dem som lutar. Dem som ligger ovanpå förs över närmsta kant, lutande kubb måste ställas upp där den redan har hörn i backen. Om en kubb lutar ovanpå andra kubbar och alltså har ena änden helt fri och den andra mot en annan kubb istället för mot marken så läggs kubben först vågrätt över de liggande kubbarna och förs sedan över till närmsta kant där kubben går in. Finns plats för hela kubben mellan de två liggande kubbarna ska den ”hängande” kubben placeras där.

Kubbarna får resas upp även om de ligger i direktkontakt med varandra. Detta gör man liggande mot stående kubb. Dock måste kubben i första hand resas mot ytan där hela kubben får plats.

Om minst halva kubben är över ”linjen” efter den rests upp är den inne.

Lutande kubbar: Ta bort allt omkring kubben och se om den faller, om den förblir stående rättas den till innan nästa kastomgång.

Kubbar som av misstag fås omkull oavsett av vad, reses upp som inget hänt

Kubb som blivit träffad av pinne men inte faller räknas som fälld ifall den faller någon gång under kastomgången. Ingen tid gäller. Efter sista pinnen är kastad får försvarande lag rätta till kubbarna.

Träffar en kastad pinne sista fältkubben som börjar vingla för att sedan träffa en baskubb med samma pinne som faller direkt innan fältkubben till slut ramlar reses baskubben upp igen.

Om man inte fäller alla ”fältkubbar”

Om ett lag inte lyckas fälla alla fältkubbar de kastat ut får det andra laget flytta fram och kasta från den nya baslinjen. Om man fäller alla fältkubbar under omgången efter flyttas baslinjen tillbaka till normal position.

Kast mot Kungen

Regeln ”trä – mot –trä” gäller för kung fälld av misstag. Kastas kungen ner från annan plats än baslinjen är matchen förlorad. Gäller även vid övertramp.

Kungen får rättas till mellan kastomgångarna.

Kungen måste fällas med ett enskilt kast.

Vid övertramp blir kastet ogiltigt och matchen fortsätter.