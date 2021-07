”Du borde le oftare”, säger chefen till henne.

Hon, en anställd på jättelagret som tillhör klädbolaget Zalando och underleverantören Ingram Micro i Upplands-Bro, har ett möte angående en teamledare som personalen uppfattar som aggressiv.

Missförstå henne rätt, hon älskar att ha sitt jobb, att ha en heltidsanställning. Men hon säger att hon är trött på att bli behandlad som en maskin.

Trött på att se kolleger pressas, skällas ut för att de går på toa, drabbas av skador på arbetet. Trött på att personal som behöver jobbet för att få permanent uppehållstillstånd blir avskedade några dagar innan de ska bli fast anställda.

”Le”, säger chefen. ”Det kommer hjälpa dig”.

Hon förstår inte varför hon ska le åt en bunt kläder.

När Zalando gick i land i Upplands-Bro i nordvästra delen av Stockholms län blev kommunledningen så entusiastisk att man började prata om vikingatiden.

Här kom Europas ledande onlinebutik för mode och skor på nätet. Ett bolag med Kinnevik som största ägare. Det nya lagret beräknades ge jobb åt minst 600-900 personer.

Arbetare på lagret får höra om "den svenska modellen".Men snart börjar de misstänka att det inte finns en modell, utan två helt olika som fungerar parallellt: Den svenska, och den nysvenska. Foto: ALLIS NETTRÉUS / DN /TT NYHETSBYRÅN Första kvartalet i år landar omsättningen för Zalando på 2237 miljarder euro. Foto: JENS KALAENE / DPA TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), greppade mikrofonen och tittade ut över den kostymklädda samlingen på plats.

Nära Zalandos lager hittades i slutet på 1960-talet en lämning som kallas Ekhammarsgubben, som i dag är Upplands-Bros kommunvapen.

– Vikingarna handlade lokalt och globalt, skeppade sina varor ut i världen och fraktade också hem en hel del. Något som ju faktiskt också Zalando gör och det känns passande att ni nu för traditionen vidare, sa Fredrik Kjos enligt lokaltidningen Ubro.

Upplands-Bro är en av Stockholms mindre kommuner. Här är E-handeln viktig. Vanligaste yrket är lagerarbetare och transportledare. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT NYHETSBYRÅN

Thomas Steen, rektor på Komvux och arbetsmarknadsenheten, tog ton.

– Och just i denna stund är Lernia faktiskt på Komvux i Kungsängen och träffar många jobbsökande som vi hoppas kan passa in här på Zalando. Inom kort har vi sannolikt ännu fler Upplands-Bro-bor i personalen.

De flesta jobbsökande kom i den så kallade flyktingvåg som anlände till Sverige 2015. De är födda i Syrien, Afghanistan, Somalia eller Eritrea.

Under pandemin är Zalando en av de stora vinnarna. Första kvartalet i år landar omsättningen på 2 237 miljarder euro, när covid-19 driver 41,8 miljoner kunder från offline till online, alltså till näthandelskedjan i stället för fysiska klädbutiker.

Lagret i Upplands-Bro rymmer 30 000 kvadratmeter kläder, alltså ungefär tre stora fotbollsplaner. Arbetarna har en halvtimmes matpaus där de ska hinna gå på toa, värma mat och äta. De som vill ha bättre arbetsmiljö får lätt sparken, vittnar arbetare. Foto: OLLE SPORRONG

Sommaren 2012 jämför tyska TV-kanalen ZDF arbetsförhållandena i företagets packning- och distributionscentrum nära Berlin med ”modernt slaveri”. Anställda på vissa avdelningar får inte sitta ner.

I november 2019 rapporterar Aftonbladet att anställda på lagret i Upplands-Bro larmar om ”fängelseliknande förhållanden”. Personal berättar anonymt om hur chefer hotar, trakasserar och övervakar anställda minutiöst.

Zalando uppger att de tar uppgifterna på allvar. Underleverantören Ingram Micro säger att de ska inleda en internutredning.

Nästan två år senare, 2021, bestämmer sig Expressen för att granska om någon förändring skett.

Kanske har personalens situation förbättrats i takt med att omsättningen ökat med 1524 miljarder jämfört med första kvartalet i fjol.

Anställda och före detta anställda på Zalando berättar om villkoren på företaget. På bilden syns Idriss Mohamed, Haytham Abuamra, Tala Salama, Gaby Kass Elias, Foad Hamad, Saleh Said, Tushar Ahmed och Thomas Kiros. Foto: OLLE SPORRONG

Det visar sig snart att det pågår en revolt inne på det superövervakade lagret, där inga mobiltelefoner är tillåtna och där arbetarna bara får ha med sig en vattenflaska.

Det ryktas om en aktion som är på gång. Men att prata om minsta strejk är att tala om något som inte får nämnas vid namn.

– Aldrig, hela min familj är beroende av mitt jobb, säger en man.

– Nämn inte det där för mig. Säg inte ordet, utbrister en som ser förskräckt ut.

– Om jag förlorar jobbet kan jag inte stanna i Sverige, säger en tredje person.

Till och med Handels går ut och varnar personalen.

Inifrån lagret i Upplands-Bro. Foto: ALLIS NETTRÉUS / DN / TT NYHETSBYRÅN

Detta vittnar Zalando-arbetarna om Expressen har talat med femton Zalando-arbetare som berättar om: Arbetarna får inte sitta ner, inte gå på toa förutom under den 30 minuter långa matpausen, inte ha mobil under arbetspasset. Inte prata med varandra. Om de tar en paus blir de pressade, utskällda, av teamledare. Många i personalen har osäkra anställningar på bemanningsbolag och vågar inte säga ifrån. Andra är beroende av jobbet för att kunna stanna kvar i Sverige. Personalen är konstant övervakad. Mobiltelefoner är förbjudna och de får inte ha in något annat än stämpelkort och vattenflaska. De som glömt vattenflaskan får inte gå ut för att hämta en på arbetstid. Arbetare har varnats efter att vakter upplyst chefer om att de tuggat tuggummi. Flera har sett avdrag på sina lönespecifikationer på över 1 000 kronor om de satt sig ner för att vila eller vid något tillfälle inte stått vid sin jobbstation under arbetspasset. Kvinnor som är bemanningsanställda eller inte har permanent uppehållstillstånd har utsatts för sexuella trakasserier av chefer. Flera uppger att de inte har råd att säga ifrån då de skulle förlora jobbet och därmed äventyra ett fortsatt liv i Sverige. Flera har avskedats osakligt. Facket Syndikalisterna SAC har lyckats försvara fyra arbetare från osakliga avsked. Flera medlemmar har blivit hotade med avsked när de gått samman. Många upplever särbehandling där arbetsledare inte beviljar ledighet med hänvisning till att de ”tagit dit facket”. Två kvinnor i personalen fick lämna när chefer misstänkte att de hade pratat med Aftonbladet 2019. Visa mer

Medarbetarna på Zalando berättar om förhållandena inne på lagret. Foto: OLLE SPORRONG

”Handels säger nej till strejk!”. ”No strike, says Handels!”

”If you go on strike, you can loose your job and the company can sue you”.

Handelsanställdas fackförbund delar ut lappar som skapar oro hos anställda.

Men en stor del av personalen är trötta på att inga förändringar sker. De ansluter sig till SAC Syndikalisterna och bildar en egen sektion (Zads). Fler vill berätta om vad som försiggår på lagret som kommunalrådet en gång jämförde med vikingatidens storhetstid.

Det är nu de ansiktslösa träder fram.

Som Tala Salama.

Tala Salama lämnade medicinstudierna i Palestina för Sverige. Hon såg Zalandos lager som ett första steg i sitt nya liv. Foto: OLLE SPORRONG

I början, när Tala Salama lämnar Palestina för Sverige, tror hon på sig själv.

Hon är 22 år och har vågat klippa banden till ett samhälle där hon upplever att kvinnor inte har möjligheter.

I Sverige visar hon snabbt framfötterna. Hon försörjer sin mamma och sina tre syskon när hon får jobb på Zalandos lager i Upplands-Bro, där hon är den mest effektiva på sin avdelning, enligt bolagets mätinstrument.

Företaget erbjuder henne hjälp med ansökningar till Migrationsverket. För att ha en chans till permanent uppehållstillstånd måste hon jobba heltid för samma arbetsgivare under två år.

Men snart händer något. Tala Salama säger att några chefer börjar visa intresse för henne som kvinna, att de uttrycker att de vill dejta henne.

– ”Jag är svensk, jag har makt, jag kan ändra din framtid”, heter det. Jag blir utlovad trygghet och att få bra positioner på jobbet. Men när jag inte visar samma intresse tillbaka blir min situation ett helvete, säger hon.

Det är nu hon börjar flyttas mellan avdelningar. Mellanchefer som hittills låtit henne jobba i fred börjar nu pressa och hitta minsta sak att anmärka på.

Hon drabbas av ryggont och är allt mer stressad till den punkt att hon känner sig knäckt.

– Jag insåg att jag måste sälja mig för att bli framgångsrik här. Det knäckte mig totalt. Jag kommer från ett land där kvinnor utnyttjas och inte respekteras. Här trodde jag att jag skulle ha samma möjlighet som män. Men nu känner jag mig svagare än när jag lämnade Palestina.

”Jag vågar inte söka nya jobb i Sverige. Det är lätt att utnyttja mig som nyanländ kvinna”, säger Tala Salama, här med fler av de anställda från lagret. Foto: OLLE SPORRONG

Tala Salama säger att hon inte vill fokusera på enskilda personer. Snarare på företaget och samhället som utnyttjar nyanlända kvinnor.

Till slut säger hon upp sig, trots att hon inte hunnit jobba de två åren för att få möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Men när hon hör talas om att en aktion är på gång får hon ny styrka.

– Jag vågar inte söka nya jobb i Sverige. Det är för lätt att utnyttja mig som nyanländ kvinna. Vet du, i dag sörjer jag att jag föddes som kvinna.

En dag tar Tushar Miaji alla sina sparpengar, packar väskan och lämnar sitt hemland.

Aldrig mer Bangladesh, aldrig mer usla arbetsförhållanden, tänker han.

När han närmar sig Sverige ser han möjligheternas land framför sig. Rättvisa, företag med civiliserad arbetsmiljö.

I dag, sex år senare, får han ibland påminna sig själv om att han inte är kvar i Bangladesh.

Tushar Miaji lämnade Bangladesh för Sverige. På packavdelningen i Upplands-Väsby krävs att han packar 92 paket i timmen. ”Det går egentligen inte. Men vi piskas att göra det”, säger han. Foto: OLLE SPORRONG

– Jag lämnade Bangladesh för ett bättre liv men hamnade i ett företag som behandlar sina anställda precis som man gör där, säger Tushar Miaji.

Många journalister i västvärlden har rapporterat om arbetsmiljön i Bangladesh klädindustri, som tillverkar kläder åt bland annat svenska företag. Det handlar om usla löner, trakasserier och ett tempo som är så högt att arbetarna inte kan gå på toaletten.

På packavdelningen där Tushar Miaji jobbar, krävs att han packar 92 paket i timmen.

– Det går egentligen inte. Men vi piskas att göra det. Därför skriker cheferna om vi exempelvis behöver gå på toaletten.

Tushar Miaji jobbar kvällspasset. Han börjar 15.00 och går av passet 23.45, måndag till fredag.

– De kräver att vi går på toa när vi har vår matpaus. Matpausen, då vi värmer maten, äter och förväntas gå på toa, är 30 minuter. Inte 31 minuter, för då skriker de och hotar.

En dag får han höra av en kollega att det går att protestera och organisera sig. Han går med i Zads, som anslutit sig till Syndikalisterna.

– Chefer hotar att sparka mig för att jag är med i ”fel fack”. Jag vill få till en förändring. Men de flesta kolleger vågar inte.

19 juni vågar trettio anställda mötas upp för att protestera utanför Zalando och Ingram Micro-lagret i Upplands-Bro. Foto: OLLE SPORRONG Julia Lindblom, journalist på Arbetaren, har besökt lagerpersonal i Italien, Tyskland och Upplands-Bro under arbetet med en bok om Amazon. ”Osäkra anställningar är en del av företagens strategi”, säger hon. Foto: Mya Hang Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I februari i år säger Zalandos hållbarhetschef Kate Heiny till Dagens Industri att Zalando vill vara en ”hållbar plattform som har nettopositiv inverkan på människor och planet”.

Man ska exempelvis minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 80 procent och dela ut hållbarhetspris på Köpenhamns modevecka.

Till Expressen säger företaget via sin presskontakt i Norden, Anne Vibe Hansen, att ”goda arbetsförhållanden inom logistik för modeartiklar är av högsta prioritet”.

– En ren, städad och ljus arbetsplats är nödvändig vid hantering av känsliga föremål som t-shirts, klänningar eller skor, för att säkerställa att kundernas beställningar kommer fram i felfritt skick.

När Ingram Micro får bemöta personalens uppgifter pekar bolaget på SAC Syndikalisterna.

Företaget uppger att syndikalisterna sysslar med ”varumärkesbränning” som en facklig stridsåtgärd sedan Ingram Micro tackat nej till att teckna kollektivavtal.

– Vi har redan ett heltäckande kollektivavtal med Transport, i enlighet med den svenska modellen, säger Lisa Valinder Olsson, PR Manager.

– Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier eller kränkande behandling. Det du beskriver är helt oacceptabelt. Vi har flera vägar att rapportera problem, däribland en anonym visselblåsartelefon för samtliga anställda.

Även Transport lyfter SAC Syndikalisterna som det stora problemet. Förhandlingsombudet Nina Broman Costa säger att medlemmar på arbetsplatsen vittnar om trakasserier från Syndikalisterna.

– Vi har en god samverkan med bolaget. Vi har förhandlat fram stolar för att medarbetarna ska kunna variera avbeställning under passen. Företaget har anlitat en ergonom för att ta fram förslag och stolarna ska provas ut av medarbetare.

SAC Syndikalisterna representerar en majoritet, över 100 stycken, av de anställda på Ingram Micro.

– Vi beklagar att ett kollektivavtal inom ramen för den svenska modellen kan få det här resultatet. Vi tycker att Ingram Micro driver utvecklingen mot en ny existentiell situation på arbetsmarknaden som vi kan kalla för den ”nysvenska modellen”, säger Simon Hedelin på SAC Syndikalisterna.

– Vi håller med om att Transport har god samverkan med bolaget. Dessvärre involverar den knappt personalen. Detta blir tydligt när Transport beklagar sig över att anställda bryter tystnaden och vittnar om sina upplevelser genom en manifestation utanför arbetsplatsen.

En exploatering som liknar 1800-talets industrikapitalism. Det är vad e-handelsjättar som Zalando anklagas för, bland annat i en SvD-debattartikel publicerad förra året som fokuserar på Amazons etablering i Sverige.

Tusentals svenskar riskerar att slussas ut ur branscher med säkra anställningar, rakt in i famnen på fackfientliga arbetsgivare med modern övervakningsteknik, skriver två representanter på GigWatch.

Andra menar att exploateringen redan fanns här när bemanningsföretag började etablera sig på arbetsmarknaden och arbete blev mer osäkert och prekärt. Bara på Zalando finns minst fyra bemanningsföretag och Samhall representerade bland arbetarna.

Personal som pratat med Expressen säger att de efteråt blir trakasserade och förföljda av vakter på lagret. Foto: OLLE SPORRONG

– Osäkra anställningar är en del av de här företagens strategi. Personer med bemanningsanställningar vågar ofta inte protestera eller engagera sig fackligt av rädsla att förlora jobbet eller inte bli inringda igen, vilket skapar en tystnadskultur på arbetsplatsen, säger journalisten Julia Lindblom vars bok om Amazon, med ett kapitel om Zalando, kommer ut i augusti på Verbal Förlag.

Hon har intervjuat anställda som vittnar om att situationen på lagret i Upplands-Bro inte förbättrats nästan två år efter att Zalando-arbetare anonymt berättade om vad som pågår.

Företaget lovade internutredningar men situationen har snarare blivit värre. Efter att ha intervjuat Amazon-arbetare runtom i Europa och Zalando-personal i Sverige ser Julia Lindblom att villkoren i de båda företagen liknar varandra.

I december 2018 premiärvisades ett av två avsnitt i satir-serien South Park, som handlar om vad som sker när Amazon flyttar till orten. Foto: South Park

– Både på Amazon och Zalando hör jag berättelser om stress, övervakning och en slags minutiös kontroll av arbetet genom bland annat skannrar och olika så kallade feedback-system, säger Julia Lindblom.

– Jag hör om svåra arbetsskador till följd av repetitivt arbete, och om hur anställda får avdrag på lönen om de tar en vilopaus. Detta trots att Zalando redan har ett kollektivavtal, men det blir urvattnat när de här villkoren ändå får råda.

Facket Syndikalisterna SAC har lyckats försvara fyra arbetare från osakliga avsked. Här Simon Hedelin från SAC. Foto: OLLE SPORRONG

När e-handelsjättar som Amazon nyligen etablerat sig i Sverige varnade kritiker för att företagen med dess dokumenterat otrygga arbetsmiljö utgör ett hot mot svenska arbetare och mot den svenska modellen.

Den svenska modellen härstammar från 1938, då en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund slöts efter rekordmånga strejker, lockouter och konflikter. Bara mellan 1903 och 1927 hade omkring 6 400 konflikter uppstått, främst om löner.

När arbetskraftsinvandrare kom till Sverige på 1960- och 70-talet steg de in i den svenska modellen inom industrin, en port in i det svenska samhället.

Bland Zalandos arbetare blir det allt tydligare att det finns två modeller i Sverige i dag.

Den svenska, och ”den nysvenska”.

Snittinkomsten i Upplands-Bro är 26 207 kronor, vilket är lägre än snittet i Sverige. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT NYHETSBYRÅN

En av arbetarna som insett att han ingår i den ”nysvenska modellen” är Gaby Kass Elias.

Hans familj skickar honom från Syrien till Ryssland för att plugga till tandläkare.

Ett år senare har kriget i hemlandet sargat familjens ekonomi. Han tvingas lämna studierna och återförenas med familjen som flytt till Sverige.

Här får han jobb på Zalando-lagret, där omkring 90 procent av personalen är hans landsmän eller från Afghanistan, Somalia och Eritrea.

Han lär sig jobbet snabbt.

Efter flera år av monotont jobb med tunga, snabba lyft känner han en dag hur det svider till i axeln. En smärta som sprider sig ner till triceps och upp till huvudet.

Läkaren konstaterar att axeln blivit inflammerad av förslitning.

När Gaby Kass Elias börjar engagera sig fackligt på den nya sektionen brakar helvetet loss. ”Folk sparkas bara för att de känner mig”, säger han. Foto: OLLE SPORRONG

När han ber om att placeras någon annanstans, där han kan göra nytta utan de tunga lyften, säger företaget nej.

Han visar upp ett läkarintyg. Han opereras. Men företaget placerar honom på en station där lyften är ännu tyngre.

Det är när Gaby Kass Elias börjar engagera sig fackligt på den nya sektionen, Zads, som situationen blir riktigt illa.

– I dag känner jag mig som ett virus. Folk sparkas bara för att de känner mig. ”Den och den är vän med Gaby och pratar med honom på golvet”. Jag blir bevakad och förföljd när jag går på toa.

Gaby Kass Elias säger att han inte vill att folk ska bojkotta Zalando.

Han vill snarare att kunderna handlar mer. Annars förlorar han och många andra sin enda inkomst.

– Men jag vill att folk ska ställa krav att Zalando ska behandla sin personal på rätt sätt.

Ett trettiotal arbetare vågar protestera inför chefer och personal som lämnar arbetet efter dagskiftet. Snart lovar företaget att personalstyrkan ska få 400 stolar. Personalen får 3700 kronor i bonus. Foto: OLLE SPORRONG

En av årets varmaste dagar möts trettio anställda utanför lagret.

Fler är på väg men i sista stund ångrar de sig, de vågar inte.

Inför ögonen på chefer och personal höjer de trettio anställda var sin skylt.

En efter en.

”Bemanningspersonal behandlas som slavar”.

”Vi får inte sitta och vila benen”.

”När vi säger ifrån hotas vi med avsked”.

”När vi skadas straffas vi med tyngre arbete”.

Gaby Kass Elias tittar på sina kolleger. Det känns osäkert. Det känns farligt. Men samtidigt:

– Jag kände att... jag kommer nog få mer rättigheter nu, faktiskt. Jag gjorde något jag kanske blir stolt över i framtiden, att jag ändå gjort nåt bra för folk.

Idriss Mohamed delar ut flygblad under aktionen. Det här är några veckor innan han får besked om att han ska bli avskedad. Transport uppger att aktionen inte hade något att göra med att personalen får nya stolar. Enligt Transport har aktionen skapat oreda och irritation. Foto: OLLE SPORRONG Manifestationen anordnas av fackförbundet. Foto: OLLE SPORRONG Simon Hedelin från SAC manar på de andra. Foto: OLLE SPORRONG Gaby Kass Elias och Abdul Hakim under manifestationen. Foto: OLLE SPORRONG En av skyltarna. Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

OM REPORTERN Federico Moreno är samhällsreporter på Expressen. Flerfaldigt prisbelönt för sin journalistik, med förflutet på Sydsvenskan och som chefredaktör på Gringo. Han är bosatt i Malmö. Federico Moreno om reportaget: ” ”När vi pratar om parallella samhällen, om klaner, får vi inte glömma de utsatta, de nyanlända, som försöker ta sig in i det stora samhället men som utnyttjas av framgångsrika företag som miljontals svenskar finansierar. Det speciella i det här reportaget är att personal som berättar om arbetsmiljön inte är anonyma utan låter oss publicera deras riktiga namn. Det är stort”. Visa mer

LÄS MER: Staden som gör allt för att rädda sin krisande flygplats

LÄS MER: På Sveriges bästa åker byggs ett jättefängelse