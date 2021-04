Emmyvinnare hittad död – låg mumifierad i skräp

Produktionsdesignern Evelyn Sakash arbetade under karriären bland annat med Netflix-serien ”Orange Is The New Black”, tv-serierna ”Sesame Street” och ”Law and Order”, och filmerna ”Mermaids” och ”Still Alice”. Hon vann en Emmy för barnprogrammet ”Between The Lions”.

Systern Ellen Brown, som bor på annan plats, hade inte hört av Sakash sedan oktober förra året och reste nyligen till New York för att leta efter henne. Brown har beskrivit systern som en så kallad ”hoarder” – en person som inte kan göra sig av med något, inte ens sopor eller skräp – och hon upptäckte att Evelyn Sakashs hus var fyllt av enorma mängder skräp.

– Det här hade uppenbarligen skett under lång tid, säger Ellen Brown till Daily News.

”Vill inte att min syster ska bli ihågkommen för sättet hon hittades på”

Ellen Brown anlitade en städfirma vars personal hittade Evelyn Sakash död under skräp i köket. Polisen beskrev hennes kvarlevor som ”mumifierade”.

– Jag är förkrossad. Jag vill inte att min syster ska bli ihågkommen för sättet hon hittades på. Hon levde ett rikt liv och var så extraordinärt begåvad. Hon var briljant, säger Ellen Brown till Daily News.

Polisen misstänker inget brott.

