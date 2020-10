Emma Frans om ökade smittan: En brytpunkt

Oron är stor för vad en stor ökning av antalet coronafall skulle betyda för vården och samhället.

Efter att fallen blivit fler i Stockholm har smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund sagt att det nu är ”trångt på stan.”

Emma Frans, doktor i epidemiologi vid Karolinska institutet, säger till Aftonbladet att det finns en risk för att smittan ökar kraftigt på nytt.

– Just nu finns det en risk att smittspridningen tar fart igen. Vi vill återgå till livet vi hade innan och den låga smittspridningen under sommaren har vaggat in oss i en falsk känsla av trygghet, säger hon och fortsätter:

– Vi vet inte vart det tar vägen nu. Förhoppningsvis visar det sig att det inte blir så farligt, att vi har en långsiktig strategi som fungerar. Men det finns så klart också risk för en andra våg av hög smittspridning, som man ser på flera håll i Europa nu.

Åtgärder under minst ett år

Hon tror att vi under lång tid, ”kanske flera år”, får vara beredda på olika lokala, hårdare restriktioner vid smittutbrott. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sa i gårdagens Agenda i SVT att coronarestriktioner kan komma att finnas kvar i minst ett år till.

– Vi får räkna med att åtgärder mot coronaspridningen kommer ligga kvar lång tid. Jag ser inte att vi släpper bort det och att vi har ett normalt läge på långa tider. Vi pratar om åtminstone ett år fram.