Emma, 12, sjuk – kämpar för sitt liv

Emma, 12, har inte varit ute och rest nyligen och det är okänt hur hon drabbades av viruset. Enligt hennes kusin Justin Anthony har hon inga underliggande sjukdomar – men den 15 mars diagnostiserades hon med lunginflammation.

I fredags testade hon positivt för coronaviruset och nu ”kämpar hon för sitt liv” på sjukhuset i Atlanta, säger kusinen till CNN. Hon vårdas i respirator och för tillfället är läget stabilt, uppger han.

– Alla säger att viruset inte påverkar unga människor. Men här är en tolvåring som kämpar för sitt liv. Folk måste tillämpa social distansering och ta hand om sina barn. Folk måste ta det här på allvar, säger Justin Anthony till CNN.

Sjukhusets barnavdelning bekräftar för tv-kanalen att en patient har bekräftats vara smittad av covid-19.

– Patienten isoleras och vi har konsekvent använt lämpliga försiktighetsåtgärder. Vi kan inte gå ut med ytterligare detaljer på grund av patientsekretessen, säger sjukhusets presstalesperson Jessica Pope till CNN.

Rapport visar åldersspannet

Unga vuxna i USA har visat sig vara mer utsatta för coronaviruset än man tidigare trott, enligt USA:s smittskyddsmyndighet CDC.

Enligt en rapport från myndigheten där man tittat på de 2 500 första fallen av covid-19 i USA slår man fast att det precis som i andra länder varit flest äldre patienter som riskerar att dö eller bli inlagda på sjukhus

Men 38 procent av de 508 första patienter som behövt läggas in på sjukhus i USA var mellan 20 och 54 år. Nära hälften av de 121 patienter som lagts in på intensivvårdsavdelningar var vuxna under 65 år, enligt CDC.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.

LÄS MER: Hit vänder du dig med dina frågor om corona

LÄS MER: Sara höll maken i handen när respiratorn slogs av

LÄS MER: Stor andel unga bland sjukhusfall i USA

Bebisen smittad av corona: ”Sorgligt att se honom”

Fick intensivvård – nu sitter hela familjen i karantän