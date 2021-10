Emily, 19, tog sitt liv på grund av pandemin

I dag, 10 oktober, uppmärksammas mental ohälsa i alla dess former.

Därför har familjen Owen valt att berätta om de tragiska omständigheterna som ledde till att deras 19-åriga dotter, Emily Owen, i mars ifjol valde att avsluta sitt liv.

Pappan, Tim Owen, berättar för brittiska The Mirror att hans dotter såg ljust på framtiden, trots att hon tidigare kämpat med mental ohälsa. Men sedan kom ett enormt bakslag – coronapandemin.

Pappans ord om dottern

Plötsligt, berättar han, såg dottern hur problemen tornade upp sig och hur hennes drömmar kom att försvinna bortom höga smittotal och larm om stundande nedstängningar av det brittiska samhället.

– Nedstängningen var droppen som knäckte halmstråt för Emily, säger Tim Owen till The Mirror.

– Om det inte vore för pandemin hade hon fortfarande varit med oss, fortsätter han.

Emilys sista önskan

Han berättar också om dotterns egen uppmaning till familjen i samband med att hon tog sitt liv. Hon hade nämligen lämnat efter sig ett avskedsbrev där hon uttryckte att familjen inte skulle skämmas för hennes val.

”Det gör mig inget att folk vet vad som hände mig om det kan hjälpa någon annan, innan det är för sent”, stod på lappen.

Frågan om mental ohälsa bland barn under pandemin uppmärksammas särskilt i dag, världsdagen för psykisk hälsa. Brittiska medier konstaterar att var tjugonde barn har haft självmordstankar under pandemin, och att antalet barn som också begått självmord varit högre under den första nedstängningen av landet.

VÄND DIG HIT FÖR ATT FÅ HJÄLP Ta alltid självmordstankar eller planer på allvar. Bevara lugnet, men vidta åtgärder. Prata och våga lyssna. Uttryck din oro och ställ frågor. Ge konkreta exempel på varför du tror att det finns en självmordsrisk. Visa empati och döm aldrig. Men vidhåll att alla har ett eget ansvar för sina handlingar. En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång. Ring 112 eller åk till en akutmottagning. Om möjligt – lämna inte personen ensam. Självmord är ofta impulshandlingar. Självmordsnära människor är ofta ambivalenta in i det sista. Det går att påverka dem. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Bris: 116 111, bris.se. Bris vuxentelefon: 077-150 50 50. Jourhavande präst: Nås via 112. Mind: chatt på mind.se. Minds stödtelefon Självmordslinjen: 90101. Minds föräldratelefon: 020-85 20 00. Röda Korset: redcross.se. Jourhavande kompis: Chattjour finns på jourhavandekompis.se. SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu. Telefonjouren: 020 -18 18 00. Källa: mind.se och www.spesistockholm.se Visa mer

