Elva personer dog inne på hemmet: ”Varnades inte”

Under natten mellan onsdag och torsdag strömmade vatten in i bottenvåningen och fyllde rummen ända upp till taket. Elva personer som inte hann inte ut när vattenmassorna ödelade bostadskvarteret dog.

I Zinzig har sammanlagt tolv avlidit under översvämningen, en kvinna dog i källaren i sitt eget hus.

Endast en man, i 30-årsåldern, kunde räddas från bottenvåningen innan vattennivåerna steg. Enligt grannar ska polisen ha försökt öppna dörrarna, men utan att först lyckas eftersom möbler flöt runt på insidan och blockerade dörrarna.

– Det gick jättesnabbt när det hände, säger Ines Saad, 54, som bor i källarlägenhet i ett hus mittemot boendet.

Ines Saad vaknade av att hon låg i vatten. Då hade hon två minuter på sig att få ut sig och sin hund ur hemmet. Foto: Louise Lennartsson Husen har fyllts av vatten. Foto: Fritz Schibli Överallt syns bråte och förstörelse. Foto: Fritz Schibli Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Tolv personer dog på hemmet i Tyskland

Ines Saad tror att klockan var två på natten när hon vaknade av att hon låg i vatten. Därefter höjdes vattennivån snabbt.

– Jag hade två minuter på mig att komma ut och få med mig min hund, säger hon till Expressen.

Hon sprang upp till sin mamma som bodde två våningar upp. Bara två timmar tidigare hade hon precis som vanligt tagit en promenad med sin hund.

Hon var länge upprörd över myndigheternas hantering av katastrofen.

– Vi varnades inte om översvämningen i god tid, sa hon till den tyska tidningen Stern.

Räddningsarbete pågår för att ta hand om de skadade husen och söka efter de människor som saknas. Foto: Fritz Schibli Många människor saknas fortfarande. Foto: Fritz Schibli Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Hon dog i sin källare”

När Expressen besöker gatan på lördagen ligger söndertrasade hyllor, skåp, fåtöljer, lådor – alla fulla av lera – utanför lägenhetshuset. Ines Saad står och tvättar av leran från händerna. Ett tag flöt hela hennes bohag i eldningsolja som lagrats i källaren och läckt ut. Farligt gods som brandkåren pumpade ut.

På boendet för funktionsvarierade mittemot har vattnet vält enorma blomkrukor, runt huset har gräsmattan sjunkit under ett lager av lera. En bil är täckt av en stor ansamling kvistar och planer.

Huset är helt tomt efter att de överlevande evakuerades.

Några få kvarter från LSS-hemmet dog den tolfte personen i Sinzig. Hon var 87 år och ingen vet säkert vad som hände på insidan när vattenmassorna på en minut fyllde hennes hem.

– Hon dog i sin källare. De senaste två dagarna har man försökt få henne ut ur källaren, men de kunde inte komma in eftersom det var helt fullt av vatten och lera, säger Thomas Wahlster som bor granne med den döda kvinnan.

När militären till slut på fredagskvällen anlände kunde man få ut henne ur huset.

– De hade en specialunit och kunde ta ut den döda kroppen och frakta henne i väg, berättar Thomas Wahlster.

Helikopterbilderna visar förödelsen efter katastrofvädret