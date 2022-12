Elon Musks ödesfråga på Twitter: ”Ska jag avgå?”

Det var i november som Tesla-grundaren och miljardären Elon Musk köpte Twitter.

Efter förvärvet av sociala medie-plattformen har Musk gett upphov till flera rubriker. Han har bland annat sparkat en hel del personal och även aviserat och genomfört stora förändringar.

Den senaste kontroversen handlade om att Musk stängt av en rad konton från Twitter. Avstängningen rörde bland annat journalister på The New York Times, The Washington Post och CNN, som alla bevakar Musk.

”Ska jag avgå”

Nu har Twitter-chefen startat en omröstning med två svarsalternativ på Twitter.

Tweeten lyder:

”Ska jag avgå som chef för Twitter? Jag kommer att rätta mig efter resultatet i omröstningen”.

Svarsalternativen är antingen ”ja” eller ”nej”.

Resultaten i omröstningen ändras i rask takt.

”Var försiktig med vad du önskar, för du kan få det”, twittrade han senare.

Bara några minuter innan omröstningstweeten bad Musk om ursäkt för att han inte låtit sina följare rösta om stora förändringar på Twitter.

”Framöver kommer det att röstas om stora policyförändringar”, skriver han i inlägget.