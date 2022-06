Ella, 15, får hjälp – av teamet bakom Billie Eilish

Ella Tiritiello, från Kristianstad, upptäcktes som 14-åring. Nu har hon uppträtt på Globen, numera Avicii arena, tillsammans med svenska världsartisten Zara Larsson, under en hyllningskonsert som ordnades till minne av Tim ”Avicii” Bergling.

– Det var så coolt och det var verkligen skönt att ha Zara som stöttade, säger Ella Tiritiello.

Men uppträdandet var ingen enkel uppgift för Ella, som aldrig tidigare hade stått på en scen.

– Jag har otroligt mycket scenskräck.

Ella Tiritiello vill satsa på musiken men vet att den branschen också kräver en plan b. Foto: Sandra Thorsson

Hon trodde aldrig att hon skulle stå inför så många människor när hon första gången lade ut ett klipp på Instagram där hon sjunger.

– Mina vänner övertalade mig att börja lägga ut sångklipp men jag ville aldrig visa ansiktet i mina videor.

Strax efter det fick hon en praktikplats på en musikstudio i Stockholm via en bekant till hennes pappa. På den vägen spelade hon sedan in covern ”For a better day” tillsammans med Kungliga filharmonikerna.

– Det känns fortfarande overkligt alltihop.

”Alltid bara Ella”

Bara för några veckor sedan släppte Ella Tiritiello sin allra första singel ”Say something” och senare till hösten kommer hennes första EP ut. Hennes framgång ska ledas av det internationella bolaget Platoon, samma team som bakom superartisten Billie Eilish framgång.

– Det ska bli jätteroligt att få visa upp egen musik som jag har jobbat med.

Ella försöker fortfarande hantera sin scenskräck som inte bättrat sig mycket, menar hon. Foto: Sandra Thorsson

Förutom en nysläppt singel och kommande album ska Ella Tiritiello uppträdda live i sommar på eventet Brilliant minds. Redan nu är hon nervös inför att ställa sig på scen igen – trots uppträdandet i Globen.

– Jag fick veta att Alicia Keys kommer sitta publiken och det gjorde mig ännu mer nervös.

Hon trotsar dock scenskräcken – eftersom hon efter allt inte vill något hellre än att få sjunga. Men samtidigt som karriären på scenen spirar måste hon balansera det sista skolarbetet i nionde klass innan sommaren tar vid. Det är svårt att hinna med allt menar Ella.

– Mina lärare är nog inte jätteglada över att jag missar så mycket.

Samtidigt tycker hon det är skönt att vara hemma i hemstaden, där är hon fortfarande en vanlig tjej som går i skolan och umgås med vänner.

– Hemma i Kristianstad är jag alltid bara Ella.