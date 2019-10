På tisdagen hålls nästa stora tv-sända debatt mellan de demokratiska presidentkandidaterna i Westerville, Ohio.

Bland kandidaterna som kommer att stå i centrum finns senatorn Elizabeth Warren, 70, som har avancerat allt mer i kampen om att bli partiets kandidat för att utmana Donald Trump om Vita huset.

The Hill beskriver Warren som den kandidat med mest momentum just nu, efter att senatorn har avancerat kraftigt i opinionsmätningar i viktiga delstater som Iowa och New Hampshire.

Elizabeth Warren ökar i opinionsmätningarna

En mätning från Quinnipiac University visar att Warren har större stöd bland demokratiska väljare. Men enligt undersökningen slog Warren Biden även när det gäller antalet väljare som betraktar sig som något liberala – 30 procent mot 19 procent, skriver The Hill.

– Warrens kampanj är i gång på alla cylindrar. Hon knappar in bland väljare och det avspeglar sig i de senaste mätningarna. Hon drar inte bara stora folkmängder men hon kastar ur sig politiska förslag. Det är imponerande, säger den demokratiska strategen Jim Manley till The Hill.

CBS News skriver att Elizabeth Warren under denna debatt för första gången är storfavorit och hänvisar bland annat till tv-kanalens mätning under söndagen, som även den visade på ledning för Warren i flera avgörande delstater.

Tv-kanalen skriver att Warren därför sannolikt kommer att bli angripen av de övriga kandidaterna, precis som Joe Biden blivit tidigare.

Warren på plats i Ohio: ”Bara bra”

Expressen reste under måndagen med samma flygplan som Elizabeth Warren till Columbus, där debatten hålls under natten till onsdag svensk tid.

Senatorn gick ombord på planet med poliseskort och hade en handfull medarbetare med sig. Gruppen satte sig långt bak i planet och när hon steg av hälsade hon glatt, men ville inte svara på frågor om avancemanget i opinionsmätningarna.

– Det är bara bra, sa Warren efter att ha stigit av planet i Columbus.

När Expressen ställde frågor om hur hon förklarar kampanjens momentum just nu avböjde hon att svara:

– Jag ger inga intervjuer nu, tack, sa Warren och försvann i väg för att ta selfies med några supportrar.

Skojade med passagerarna

Ombord på planet skojade Warren med flera medpassagerare, som snabbt märkte att presidentkandidaten var en av passagerarna. En äldre man vände sig mot senatorn och sa att han inte kunde lova vackert väder i Ohio:

– Tur att jag har en ordentlig jacka med mig, svarade Warren.

Bland de övriga kandidater som Warren möter under tisdagens debatt finns den tidigare vicepresidenten Joe Biden, senatorn Bernie Sanders, South Bend-borgmästaren Pete Buttigieg och senatorn Kamala Harris.

Tre nyheter att hålla koll på i dag.

LÄS MER: Elizabeth Warrens nya huvudvärk