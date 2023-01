Elitpolisens dubbelliv: Våldtog kvinnor i 17 år

En stor skandal har uppdagats inom Londons poliskår. 48-årige polisen David Carrick har erkänt flera grova övergrepp och våldtäkter mot kvinnor han haft relationer med. Han har nu erkänt 49 sexbrott, varav 24 våldtäkter, mellan 2003 och 2020.

Offren har målat upp en skrämmande – och samstämmig – bild av Carrick som extremt kontrollerande och manipulativ. Flera av offren berättar hur Carrick kissat på dem, bestämt när de fått äta och sova vilka de fått prata med.

Installerade kameror

En kvinna som hade en relation med David Carrick berättar att hennes kost blev hårt kontrollerad.

– Jag fick bara äta två proteinbars om dagen för att han ville att jag skulle vara svag, säger hon till Sky News.

För att kontrollera matintaget installerade Carrick övervakningskameror och höll koll.

– En gång började jag äta ett paket blåbär men han ringde mig direkt och skrek ”Vad tror du att du gör?”

Carrick beskrivs som något av en ”drömman” och väldigt charmig i inledningen av relationerna – för att sedan helt slå om.

”Han är ond”

– Hans ögon förändrades. Han är ond. Jag trodde aldrig någon så sjuk kunde vara polis, säger kvinnan.

Arbetet som polis använde han flitigt för att bygga förtroende – och som ett hot.

– Kvinnorna trodde inte att de skulle bli betrodda eftersom han var polis som folk har förtroende för och litar på, säger advokaten Shilpa Shah som arbetet med fallet.

Majoriteten av övergreppen han nu erkänt begicks under tre längre förhållanden med starka kontrollerande inslag.

Polischefen: Vi har svikit kvinnorna

Men trots att David Carrick kunde fortsätta begå övergrepp under så lång tid så var han inte helt under radarn. The Times skriver att polisen vid nio olika tillfällen mellan 2000 och 2021 fick olika typer av larm om Carrick – vid minst två tillfällen gällande våld mot kvinnor.

– Den här mannen utnyttjade kvinnor på ett fruktansvärt sätt, det äcklar mig. Vi har svikit kvinnorna och vi har svikit Londonborna, säger Londons polischef Mark Rowley.

Några större utredningar startades aldrig eller lades snabbt ner – vid flera tillfällen för att kvinnorna själva inte längre ville medverka, skriver The Guardian.

– En gång sa han: Jag kan döda dig utan att lämna några bevis eftersom jag jobbar för polisen, berättar en kvinna som av rädsla aldrig gjorde någon formell anmälan.

I juli 2021 greps David Carrick misstänkt för våldtäkt men när han släpptes blev han inte avstängd utan kunde jobba vidare. Först när han några månader senare – i oktober 2021 – anklagades för ytterligare en våldtäkt började hans mörka sida uppdagas.

När han ställdes inför rätten och hans namn blev offentligt började vittnesmålen från en rad kvinnor ramla in till polisen.

– Trots våra ansträngningar kan det finnas fler offer som inte fått tag på, säger polisen Iain Moor som jobbat med att utreda Carrick.

