Egyptiska författaren Nawal El Saadawi är död

Nawal El Saadawi skrev sin första roman redan som 13-åring. Hon har under hela sitt liv varit en stark motståndare till kvinnlig könsstympning, något hon själv upplevde redan som sexåring, skriver BBC. Kvinnlig könsstympning förbjöds i Egypten 2008.

Hennes bok ”Women and sex” gavs ut 1972 och handlar om kvinnlig könsstympning och kvinnoförtryck. Nawal El Saadawi fängslades under en period och skrev i fängelset sina memoarer på toalettpapper med en sminkpenna som smugglats in till henne av en fängslad sexarbetare, uppger BBC. Sedan början av 90-talet levde hon i Europa i exil.

– Hon gjorde saker som folk inte vågade göra, men för henne var det normalt. Hon tänkte inte på att bryta regler, utan på att berätta sanningen, sa hennes vän och översättare Omnia Amin till BBC förra året.

Nawal El Saadawi har mottagit flera priser för sitt författarskap, bland annat svenska Stig Dagerman-priset år 2012.