Efter vita julen – så blir vädret till nyår

”Hoppet om en vit jul lever”, sa Storms meteorolog Josefine Bergstedt till Expressen innan julafton.

Och så blev det på många håll.

Nu under tisdagen är vädret betydligt mildare, och SMHI varnar för plötslig ishalka både söderut och västerut i Götaland. Det beror på att vägytorna är kalla medan snön som faller kan övergå i regn.

– Nu är det mildluft som drar in, säger Per Holmberg, meteorolog på Storm.

Kan bli mer regn och snö

På onsdagen kan också en del snö och regn dröja sig kvar från Bohuslän och österut mot Stockholm, enligt Storm.

SMHI varnar också för stora mängder nysnö som kan orsaka problem i trafiken mellan Bohuslän och södra Dalarna under onsdagen.

– Annars så är det mest uppehåll, och det är ungefär det området som skiljer av lite kallare luft i norr från mildare i söder, säger Per Holmberg.

På torsdag kommer varmare luft återigen in, samtidigt som ett nederbördsområde sprider sig över landet. Men det kan smälta snabbt.

– Det kan inledas som snö men det övergår i regn i Götaland och kanske i delar av Svealand också.

Klarnar upp under nyårsnatten

Under nyårsafton är det två nya nederbördsområden som drar in, som kan komma som regn i princip hela Götaland och snö i stora delar av Norrland under dagen.

– Snöfallet i norr ligger i princip kvar, och rör sig kanske lite söderut mot Västernorrland och Jämtlands län. Regnet drar däremot bort i söder mot kvällen, och där kommer det att klarna upp, säger meteorologen Per Holmberg.

Det skulle kunna bli regn i Svealand också – men oavsett ser det mesta ut att klarna upp under nyårskvällen.

– Tittar man på tolvslaget så kommer det nog vara ganska klar himmel i Götaland och Svealand i alla fall.

