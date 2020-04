Under natten till onsdagen tog USA:s president Donald Trump Sverige som exempel. Presidenten pratade om Sveriges sätt att hantera spridningen av coronaviruset och att landet ”lider svårt”.

Han hävdade att Sverige inte praktiserar social distansering och att landets strategi mot viruset är att uppnå flockimmunitet, någonting som lett till reaktioner inom Sveriges styre och myndigheter.

Utrikesminister Ann Linde (S) kallade Trumps ord för rena faktafel och statsepidemiolog Anders Tegnell ställer sig frågande till var Trump syftar till.

– Det är så klart väldigt jobbigt i Sverige, inte minst i sjukvården. Men jämfört med situationen i New York, där jag råkar ha en släkting som jobbar, så fungerar det bra, sade han i SVT under onsdagen.

Men hur ser det ut då?

Siffror: Stockholm och New York

Stockholm är hårdast drabbat av covid-19 i Sverige sett till mängden dödsfall och staden beskrivs som Sveriges epicentrum för virusutbrottet.

I USA kan samma sak sägas om New York. 5 489 människor har avlidit av sjukdomen i delstaten, enligt senaste statistiken från Worldometers.

Över hälften av dessa dödsfall har registrerats i New York City.

Enligt statistik från NYC Health hade 3 320 personer dött i covid-19 i staden fram till den 5 april.

I Stockholm är motsvarande siffra 251, enligt regionens egen statistik.

Ser man till antal invånare verkar New York City ha drabbats något värre än Stockholm.

Den 5 april hade 385 personer dött i covid-19 per en miljon invånare i New York City.

Motsvarande siffra för Stockholm är 106 per en miljon invånare.

Rapporteringen kan dock släpa efter och nya dödsfall kan komma att rapporteras in senare.

Under tisdagen rapporterade CNN att 806 personer mist livet på grund av viruset i New York City på en dag. Även i Stockholm har dödssiffrorna stigit under de senaste dagarna. Under tisdagen rapporterade sjukvården i länet att totalt 381 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Stockholms län.

Mätningarna olika i olika länder

Mätning och rapportering av dödsfall skiljer sig mellan olika länder. Fall kan rapporteras som covid-19 trots att man inte vet om covid-19 varit den officiella dödsorsaken, förklarar BBC:s medicinreporter Nick Triggle. Många patienter har underliggande sjukdomar.

”Fallen som rapporteras är dödsfall då personer haft viruset i kroppen – eftersom att det är en sjukdom som måste rapporteras till myndigheterna. Men vad siffrorna inte berättar är i vilken utsträckning som viruset bidrog till dödsfallet. Viruset kan ha varit den stora orsaken, det kan ha varit en bidragande orsak, eller så kan det bara ha varit där när patienten dog av något annat”, skriver han.

Stora länder lägre siffror i början

Sverige har i skrivande stund fler dödsfall per capita än USA. Men vissa experter har invänt mot att mäta dödsfall per capita och jämföra hela länder i ett tidigt skede av spridning av den nya smittan. Bland annat då det anses mer intressant att jämföra epicentrum.

John Burn-Murdoch, vars grafik och dataanalys av coronaviruset i Financial Times fått stor uppmärksamhet, förklarar att det i stora länder alltid kommer att ”se bättre ut” till en början.

Ett land med 1 miljon invånare och 5 dödsfall (5 döda per miljoner invånare) kommer per capita se ut att vara värre drabbat av viruset i jämförelse med ett land med 500 miljoner invånare och 2 000 dödsfall (4 döda per miljoner invånare).

”Viruset sprids fort, men det drar inte fram genom hela landet och befolkningen på några dagar. Så befolkningsmängd är till en början ingen begränsande faktor för hur viruset sprids. Det sprids från människa till människa i städer i ungefär samma takt. Skulle vi mäta per capita kan man få intrycket av att utbrotten i stora länder inte ser så farliga ut”, säger han.

