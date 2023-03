Det var på lördagen som Donald Trump själv kom med det dramatiska beskedet – han ska gripas på tisdag.

”Den överlägset ledande republikanska kandidaten och före detta amerikanska presidenten kommer arresteras på tisdag nästa vecka”, skriver han i versaler på Truth Social och avslutar med:

”PROTESTERA, TA TILLBAKA VÅR NATION!”

En som var snabb med att backa den före detta presidenten var anti-abortaktivisten och Trumpanhängaren Frank Pavone.

”Åh ja, vi kommer att protestera, och gensvaret kommer att vara överväldigande” skriver han enligt Washington Post.

Även Ali Alexander, en av de främsta organisatörerna bakom ”Stop the steal”-rörelsen efter valet 2020 skriver att han står bakom massdemonstrationer för att stötta Trump.

”Jag har sagt tidigare att om Trump arresteras eller hotas med att föras bort i bojor borde 100 000 patrioter stänga ner alla vägar till Mar-a-Lago!” skriver Alexander på Telegram.

Donald Trump skriver på Truth Social att han kommer att gripas på tisdag och uppmuntrar följarna att protestera. Foto: Donald Trumps True social-konto

”Trump vet vilken inverkan hans ord har”

Donald Trump anklagas nu för att egga i gång sina mest extrema följare.

Många menar att lördagens uttalande påminner om det han gjorde i slutet av 2020. Då uppmanade han sina anhängare att infinna sig i Washington för att protestera mot valresultatet, och den 6 januari 2021 stormades USA:s kongress av beväpnade män, och flera personer dog.

– Trump vet vilken inverkan hans ord har på sina ivrigaste anhängare. Hans uppmaning att ”ta tillbaka vår nation” likt hans senaste om att ”kämpa som fan” den 6 januari är inte bara en önskan, utan också tillåtelse för dem att agera, våldsamt om det behövs, säger Mary McCord, vid Georgetown Law School till Washington Post.

Det här har hänt USA:s tidigare president Donald Trump anklagas för att ha haft en affär med porrstjärnan Stormy Daniels 2006. I samband med presidentvalet 2016 ska Daniels ha mottagit en betalning på 1,4 miljoner kronor för att vara tyst om saken. Betalningen gjordes av Trumps dåvarande advokat Michael Cohen, som erkände sig skyldig år 2018. Han menar att Trump uppmanade honom till mutan och att syftet var att ”påverka presidentvalet”. Cohen återbetalades, och transaktionerna listades av Trumps företag som ”juridiska avgifter”. Donald Trump nekar till både inblandningen i mutan och till affären med Stormy Daniels. Distriktsåklagare Alvin Bragg i New York utreder Trump sedan fem år tillbaka. I veckan tros han fatta beslut om att väcka åtal. Källa: NBC News. Visa mer

Till grund för helgens uppståndelse kring den före detta presidenter ligger den påstådda affär med porrstjärnan Stormy Daniels och mutan som hon misstänks ha fått för att hålla tyst.

Pengarna misstänks ha kommit från Trumps kampanjkassa. Stämmer uppgifterna kan det innebära brott mot kampanjreglerna och Trump kan dömas.

Enligt The New York Times väntas juryn på Manhattan ge besked om man tänker gå vidare med anklagelserna mot Donald Trump under nästa vecka. Det finns inget utsatt datum, men enligt tidningen misstänks tisdag vara en gissning gjord av Trumps rådgivare.

Amerikanska myndigheter är därför i full färd med att göra upp en säkerhetsplan, och förbereder sig på att totalt kaos kan bryta ut vid domstolen. Polisen i New York, FBI, Secret service, och åklagarmyndighetens personal ska hålla säkerhetsmöten i början av nästa vecka, skriver NBC News.

