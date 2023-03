Efter snösmockan – risk för nya varningar

Efter veckans snöstorm med omfattade trafikstörningar verkar vädret lugna ner sig till helgen, enligt meteorologen Johan Groth. I dagsläget ligger inte heller några varningar. Det kommer fortfarande vara kallt, speciellt på natten, men den stora snömängden kommer avta.

– Det är i princip uppehållsväder frånsett lite snöbyar i västra fjällen, säger Johan Groth.

Under både lördagen och söndagen väntar soligt väder i framför allt de mellersta delarna av landet och i södra Sverige och norra Norrland. Temperaturen väntas även stiga.

– Det är inte högtryck och klarblått, utan det pulserar fram och tillbaka, säger Johan Groth.

Risk för varningar nästa vecka

Det soliga vädret väntas inte hålla i sig till nästa vecka. Enligt meteorologen Johan Groth väntar snö och slask i södra och mellersta delarna.

– Kan bli en spännande start på nästa vecka. Det kommer in snö som sedan övergår i regn. Ganska säkert kommer nederbörden in successivt under måndagen över hela Götaland och till måndag kväll kommer det komma upp över Svealand. Här kommer det säkert komma en del varningar.

Vad har du får råd till trafikanterna?

– I och med att det kan bli stökigt på måndagen är det bra att man följer väderprognosen. Så förberedd dig på söndag inför hur du tar dig till jobbet på måndag, säger Johan Groth.

I resten av landet väntar lugnt och fortsatt kallt väder under nästa vecka med varierande molnighet.

– Det är en fortsatt ordentlig vinter, säger Johan Groth.