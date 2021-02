Det brittiska hovet beskrev det som en ”försiktighetsåtgärd” när prins Philip i torsdags i förra veckan fördes till King Edward VII Hospital. Väl vid entrén tycktes prinsen, som fyller 100 år den 10 juni, ha kvicknat till och han kunde promenera in på sjukhuset för egen maskin, har Daily Mail rapporterat.

Men prinsen har nu avverkat sex nätter på sjukhuset.

Mår bra

Under lördagseftermiddagen syntes hans son, prins Charles, anlända till sjukhuset i en bil och iförd ansiktsmask gå in för ett besöka sin far, rapporterar Sky News och andra brittiska medier.

Nu meddelar prins William, enligt Sky News, att Hetigen av Edinburgh mår bra. Redan i förra veckan uppgav hovet att prins Philip var vid ”gott mod”.