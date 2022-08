Under veckan har stora delar av Sverige fått stanna inne då regn och kraftiga vindar dragit fram. I helgen varnade SMHI för stora regnmängder och åska i landets södra halva och en gul varning utfärdades. En gul varning gick även ut för Västerbottens inland och fjäll.

Men nu verkar det värsta regnet vara förbi och en högtrycksrygg kommer svepa upp över landet i början på nästa vecka.

– Det blir inte så mycket nederbörd under nästa vecka. Eventuellt att de norra delarna kan få några skurar under måndagen, eller natten mot måndag, säger Per Holmberg.

Sol och kallare temperaturer

Med regnet kom dock lite kallare luft in och temperaturerna kommer enligt Per Holmberg att vara lite mer tillbakahållna när augusti lämnar över till september.

– Det blir sol i stora delar av landet, med temperaturer kring 20-22 grader. I södra Götaland kan temperaturen komma upp emot 23-24 grader.

Sett till hela månaden har augusti varit varmare än normalt säger Per Holmberg.

– Det är ovanligt att augusti är så här varmt, så långt in i månaden.

Stora delar av östra Svealand har haft mellan 2-3 grader varmare än normalt och i östra Götaland har det till och med varit 3-4 grader varmare.

SMHI varnar i nästa vecka för att det råder risk för skogsbrand i delar av södra och östra Götaland, inklusive Öland. Det finns risk för vattenbrist så gott som hela södra Sverige.

