Det har hänt ett par gånger förr att USA fått rösta på kvinnliga vicepresidentkandidater. Demokraten Walter Mondale gick till val med Geraldine Ferraro 1984, republikanen John McCain hade Sarah Palin vid sin sida 2008.

Bägge förlorade. Mätningarna ger dock för tillfället den 77-årige Joe Biden goda chanser att besegra president Donald Trump i november.

Men vem Biden kommer att ha vid sin sida vet vi inte än. Bara att det blir en kvinna och att han ger beskedet någon gång kring 1 augusti.

Under våren ansågs senator Amy Klobuchar från Minnesota ligga väl till. Men så kom George Floyds död i Minneapolis. Och det blev plötsligt ingen fördel att vara vit kvinna med förflutet som åklagare i Minneapolis.

Nationella protester

USA har efter upplevt sina största protester någonsin mot behandlingen av USA:s afroamerikaner efter att en vit polis dödade George Floyd genom att kväva honom.

Så inte undra på att trycket nu vuxit på Joe Biden att inte bara utse en kvinna, utan en afroamerikansk kvinna.

– Om det finns ett problem - orättvisa, ojämlikhet - skulle det inte vara smart att välja en afro-amerikansk kvinna? Det finns ett starkt argument, säger exempelvis Chuck Hagel, försvarsminister under president Barack Obama.

Minns också att det var svarta väljare i South Carolina som vände på vallyckan för Biden i primärvalen. Så en del tycker han är skyldig de svarta detta.

Står mellan fem politiker

Det vimlar dock inte av svarta kvinnliga politiker med nationell, politisk erfarenhet. Valet av Sarah Palin slog tillbaka mot John McCain eftersom hon snart blottade sin okunskap och oerfarenhet.

Joe Biden är 78 år i januari nästa år när USA president svärs in. Detta är ett vicepresidentval som verkligen kan få konsekvenser. Är USA redo för en svart kvinnlig president? Det är ett inte otänkbart scenario om Biden skulle vinna 2020.

Så vilka namn nämns?

Kamala Harris

55 år

Senator Kalifornien

Favoriten. Hon är den enda svarta kvinnliga politiker som antingen är senator eller guvernör. Ofta en rekryteringspool för vicepresidenter. Hon var också presidentkandidat själv, men föll ifrån rätt tidigt. Biden höll nyligen ett virtuellt valmöte med henne. Hon gillas av många i partiledningen, men kan få problem med vänsteraktivister som ogillar hennes bakgrund som tuff åklagare i Kalifornien.

Seantor Kamala Harris försökte själv bli demokraterns presidentkandidat 2020. Det gick inte. Foto: JOHN BAZEMORE / AP TT NYHETSBYRÅN

Keisha Lance Bottoms

50 år

Borgmästare i Atlanta

Stödde tidigt Joe Biden i hans kandidatur. Hennes stjärna har stigit ytterligare under protesterna efter George Floyds död. Atlanta var en stad som också skakades av kravaller och förstörelse och hon höll ett mycket uppmärksammat och hyllat tal där hon kritiserade både mordet på Floyd och vandalerna som förstörde hennes stad.

Borgmästare Keisha Lance Bottoms höll ett mycket hyllat tal efter kravallerna i Atlanta. Foto: BEN GRAY / AP TT NYHETSBYRÅN

Val Demings

63 år

Representanthusmedlem

Sitter i representanthuset sedan 2016. Var en av ”åklagarna” vid riksrätten mot president Donald Trump i januari och fick en hel del uppmärksamhet där. Har förflutet som polischef i Orlando, något som kan vara både en för- och nackdel. Biden har använt henne som ersättare för att tala om den känsliga relationen mellan polisväsendet och USA:s afroamerikaner.

Val Demings var en av representanthusets ”åklagare” under riksrätten mot president Donald Trump. Foto: ABACA / STELLA PICTURES/ABACA

Stacey Abrams

46 år

Politiker, Georgia

Fick stor uppmärksamhet vid valet 2018 då hon hoppades skriva historia och bli vald till USA:s första svarta kvinniga guvernör. Hon föll på målsnöret. Nu hoppas hon skriva historia igen. Hon har gjort klart att hon skulle tacka ja, ifall Joe Biden skulle fråga om hon vill bli hans vicepresidentkandidat.

Stacey Arbams blev sånär guvernör i Georgia. Nu hoppas hon bli Joe Bidens vicepresidentkandidat. Foto: TNS/ABACA / TNS/ABACA STELLA PICTURES

Susan Rice

55 år

Tidigare FN-ambassadör

Ett alternativ om Joe Biden söker någon med tung erfarenhet från Vita huset. Och någon han känner. Susan Rice var FN-ambassadör under Barack Obamas första period som president och var hans nationella säkerhetsrådgivare under hans andra period. Men nej, hon var inte den första svarta kvinnan på den posten. Det var Condoleezza Rice som tjänade under George W Bush.