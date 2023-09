Efter översvämningarna – värmerekord på gång

På måndag väntar ett tudelat väderläge. I mellersta och norra Norrland startar dagen soligt men efterhand ökar molnigheten västerifrån. Regn når fjälltrakterna framåt eftermiddagen och letar sig österut mot kustlandet. I kustlandet 15-19 grader, inlandet och södra fjällen 10-15 och i norra fjällen 5-10 men lokalt lägre.

I övriga landet tar ett högtryck över och bjuder på en varm och solig sensommardag. Inledningsvis väntar moln över Götaland och södra Svealand. På dagen bränns de bort av solen men inte lika fort som det annars kan göra under sommarmånaderna. På sina håll kan molnen därför hänga kvar en liten bit in under eftermiddagen innan solen visar sig helt. Temperaturen kommer stiga upp till 20-25 grader.

Högtrycket förstärks och det innebär sol på många håll men också att det nattetid kan bildas dis eller dimma som på vissa håll hänger kvar som moln en stund dagtid. Det blir fortsatt varmt med under onsdagen allmänt 17-22 grader. Längs Norrlandskusten runt 15. Under torsdagen och fredagen stiger temperaturen ytterligare, i söder 20-25 grader, lokalt mer. Även längre norrut blir det varmare med 15 till dryga 20 grader, i norra fjällen runt 10 grader.

Källa: SMHI