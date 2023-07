De senaste veckorna har varit svala över Skandinavien, medan höga temperaturer i södra Europa orsakat omfattande bränder och värmeböljor.

Under helgen väntas däremot solen bryta igenom lågtrycket och på de allra flesta platser i landet får man ta del av solstrålarna under lördagen, med temperaturer mellan 20 till 23 grader.

– Sommaren syns till igen på de allra flesta platser, säger Pall Agust Thorarinsson, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Men gårdagens regn har ännu inte lämnat landet helt utan håller sig kvar över Norrlandskusten under lördagsförmiddagen, innan lågtrycket väntas försvinna norrut under eftermiddagen.

Över Västkusten drar det in ett nytt regnväder under förmiddagen. Men både på Västkusten och Norrlandskusten kan man vänta sig bättre väder under söndagen, när solen tar revansch.

Nytt lågtryck på ingång

För stora delar av Sverige blir solglädjen dock kortvarig.

Regnet som drar in västerifrån under lördagen väntas sprida sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland under natten.

Prognosen visar att temperaturen håller sig mellan 16 till 20 grader över hela landet på söndagen.

Långtidsprognosen visar bättre solchanser

Och under veckan väntas tre lågtryck dra in över landet, vilket ger ett väder likt den föregående veckan – med växelvis regn och svalare temperaturer.

– Lågtrycksbanan ligger fortfarande över Skandinavien, med lite svalare vädersystem. Temperaturen väntas ligga mellan 16 och 20 grader i veckan.

Många kanske tänker att sommarens varmaste dagar i Sverige passerat, men så behöver inte fallet vara. I augusti finns det nämligen en indikation på att värmen kan komma tillbaka.

– Det finns en liten signal i långtidsprognosen att vi troligtvis får uppleva vädret vi hade i juni om ett par veckor. Men augusti ser också ut att bjuda på åska och skurar, det ser ut som att vi får lite av båda.