Efter ”ordnade” reträtten – här förstärker Ryssland

Rysslands tillbakadragande från Cherson beskrivs som en viktig vändpunkt i kriget.

Men till skillnad från tidigare stora ryska reträtter inne i Ukraina, genomfördes det sydliga tillbakadragandet under relativt ordnade former. Det skriver det brittiska försvarsdepartementet i en underrättelserapport. De pekar även ut Vladimir Putins nya befälhavare generalen Sergej Surovikin som en av regissörerna bakom reträtten.

”Denna relativa framgång beror troligen delvis på ett mer effektivt och operativt kommando under general Sergej Surovikin”, skriver försvarsdepartementet i rapporten.

De ryska styrkorna ska bland annat ha lyckats förstöra en stor del av den utrustning som lämnades kvar i regionen, detta samtidigt som man lyckades hålla nere förlusterna av militära fordon under reträtten.

Sergej Surovikin tog över som Vladimir Putins nya befälhavare över styrkorna i Ukraina i oktober, och har beskrivits som både hänsynslös, brutal och korrumperad.

Förstärker sina positioner i öst

Efter reträtten i syd uppges Ryssland i stället ha förstärkt sina positioneri regionerna Luhansk, Donetsk och östra Zaporizjzja med styrkor från Cherson, skriver USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War i en ny rapport.

Enligt ISW har flera ukrainska guvernörer märkt av tillströmningen av ryska styrkor från Chersonregionen.

Ukrainas generalstab uppger också att man märkt av en ökning av rysk militärpersonal i staden Luhansk. De hävdar också att flera ryska soldater flyttat in i övergivna hem i byarna Krasne och Simeykyne, belägna omkring 30 kilometer sydost om staden Luhansk.

Ryssland förbereder för vinterkrig: ”Sämre utrustade än Ukraina”