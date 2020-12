Efter mörka tiden – nu blir det ljusare

Om du känner dig lite extra tyngd i dag är det helt normalt.

Inget dygn på året är mörkare än det här, när det så kallade vintersolståndet inträffar.

Det betyder att vi har den kortaste dagen och längsta natten, eftersom jordaxeln lutar som allra mest bort från solen.

Nu blir det bara ljusare, även om det går långsamt.

– Till en början handlar det bara om någon extra minut per dag. Sedan ökar kurvan exponentiellt och som mest under våren ökar dagslängden med mer än tio minuter per dygn, säger Linnea Rehn, meteorolog på SMHI, till nyhetsbyrån TT.

Var en extra mörk december

Till nyår har dagen blivit fem minuter längre i Svealand och Götaland, även om solen inte kommer att gå upp alls i delar av norra Sverige förrän den 10 januari, berättar hon.

Sedan går det allt snabbare i Norrland.

– Precis efter vintersolståndet är det ingen större skillnad men under våren går Norrland om och springer i väg, säger Linnea Rehn till TT.

Förutom att vintern är mörk i sig, bjöd december på nästintill noll soltimmar i stora delar av Sverige.

– Det är ju många veckor sedan nu, så det är nästan lite obekant att se solen titta fram, sa Kalmarbon Karl Westdahl till Expressen förra veckan när han fångade en solglimt på bild.

