Efter kritiken: Utvisningen av Kathleen, 74, stoppas

74-åriga Kathleen Poole flyttade till Sverige för över 18 år sedan för att vara med sina barnbarn.

De senaste åren har hon blivit allt sämre i alzheimers. Hon kan inte prata, gå eller äta utan hjälp.

Från Migrationsverket finns ett beslut att utvisa henne till Storbritannien. Anledningen är att hon inte förnyat sitt pass sedan 2018, på grund av sin sjukdom och att hon inte reser.

Men förnyat pass är något som krävs efter brexit.

Beskedet: Stoppar utvisningen

I Storbritannien har ärendet skapat en kritikstorm. EU-kommissionen och brittiska parlamentet har kopplats in och fallet har beskrivits som ”chockerande”.

Efter kritiken meddelar Migrationsverket nu att de stoppar ärendet.

– Den 24 mars kontaktade vi familjen eftersom vi förstod att det fanns saker att titta på angående hälsoläget. Därefter vidtog vi åtgärder och pratade med gränspolisen. Den fjärde april fattade vi beslut om inhibition, alltså om att stoppa ärendet, säger Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket.

”Signaler om att hon inte mår bra”

Nu ska Migrationsverket invänta nytt underlag från Kathleen Pooles ombud. Sedan tas ett nytt beslut.

– Det här innebär att utvisningen inte kommer att genomföras i nuläget, säger Jesper Tengroth.

– Vi har fått signaler om att hon inte mått bra och då får vi titta på det.

Har ni fått de här signalerna först nu?

– Vi har förstått det under en längre tid. Vi läser också tidningarna och konstaterade att här verkar det vara en person som inte mår bra. Då tog vi kontakt med familjen den 24 mars för att prata med dem och be dem komma in med ett intyg. Sedan började det röra på sig omkring själva utvisningen. Det var då vi valde att fatta ett beslut om att stoppa ärendet, för säkerhets skull. Då kan inget hända.