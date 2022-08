Efter extrema torkan – varnar för ”livsfarlig” åska

Storbritanniens extrema sommarväder har förbytts mot kraftiga regn och åskoväder över hela landet.

Hetta, med temperaturer upp emot 40 grader, har haft landet i sitt grepp sedan början av juli och flera extremvärme-varningar har under månaden utfärdats. Flera av de varningarna har under måndagen ersatts av varningar för åskoväder. I norra Irland bedömer Storbritanniens SMHI, the Met office, att åskovädret medför livsfara.

The Met office skriver att de nya åskvarningarna markerar en förändring i vilket väder som kommer vara dominerande för Storbritannien de kommande veckorna; varmt, fuktigt och med stor risk för kraftiga åskoväder.

Men trots att värmen tros hålla o sig så kommer delar av landet även drabbas av kraftig nederbörd. I Skottland är det översvämningar på grund av regnet som fallit sedan i helgen.

– Vissa platser i norr kan komma att få omkring 50 millimeter regn över en tretimmarsperiod, andra områden längre söderut kan komma att få omkring 30 millimeter regn på tre timmar. Hagel och frekvent åska kan också komma att vara en del av ovädret och bidrar till ytterligare fara, kommenterar Jason Kelly, chefsmeteorolog vid the Met office i ett pressutskick.

England har haft sin varmaste juli sedan 1935 och trots att regnet är efterlängtat befarar the Met office att det kan komma att leda till översvämningar även i de södra delarna av landet eftersom att marken är för torr för att kunna absorbera stora mängder vatten.