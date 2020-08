I maj i år skulle Tyra Hurtigh Grabe, 19, och hennes klasskamrater skrivit sina ”finals”, vilket är slutproven som det internationella gymnasieprogrammet IB skriver innan de tar studenten.

Men två månader innan slutproven skulle hållas fick de veta att allt ställts in – på grund av pandemin.

– Det kom som en chock. Vi tänkte att de kanske skulle fixa något annat på distans eller så, för att vi skulle få visa vad vi lärt oss under dessa tre år, säger Tyra Hurtigh Grabe.

För IB-eleverna har slutproven varit mycket avgörande för hur slutbetygen kommer att se ut. Cirka 60 procent av slutbetyget, förklarar Tyra.

– Sedan vi började gymnasiet har vi fått höra att det är våra ”finals” som är det viktiga.

Björn Swartling, rektor för IB-programmet på Katedralskolan, menar att man använt annat underlag för att kunna sätta slutbetyg på eleverna i år och att tillfället i november är extrainsatt för att göra det så bra som möjligt för eleverna.

– Som elev tänker man kanske att det inte gått så bra under kursens gång och på slutproven ska jag förbättra mig. Men det är inte alltid det är så.

Skulle få göra proven mot betalning

Tyra Hurtigh Grabe menar att hon och många andra i hennes klass känner att de inte fått en chans att höja sina betyg.

I början av sommaren fick eleverna veta att en ny chans att göra proven ska bli av i november. Men för några veckor sedan kom ännu ett bakslag – de skulle bli tvungna att betala om de ville skriva.

Totalt sex prov i sex olika ämnen. Ett prov skulle kosta runt 870 kronor. Vill man skriva alla prov skulle det innebära 5 220 kronor.

– Det känns helt för jävligt. Det är så orättvist att vi ska behöva betala för något som vi har pluggat till i tre år, som vi egentligen skulle ha fått gratis, säger Tyra Hurtigh Grabe när vi pratar med henne i veckan.

Hon fortsätter:

– Vissa kanske känner att de har råd med det här eller att de har föräldrar som kan hjälpa till. Men det är inte alla som har det och då blir det till en klassfråga. De som har råd får då en bättre chans att få de betyg de vill ha och komma in på den utbildningen de vill. Så ska det inte vara.

Tog kontakt med politiker

Eleverna tog kontakt med media, politiker och ungdomsförbund i Uppsala kommun för att få sina röster hörda och för att få kommunen att betala för proven.

Tidigare i veckan skickade också Centerpartiet in en skrivelse till Uppsala kommun om att kommunen borde stå för provkostnaderna. Under torsdagen väckte de frågan under utbildningsnämndens arbetsutskott.

Nu, i i helgen, har eleverna till slut fått igenom sin önskan – kommunen kommer att betala proven för de elever som vill göra dem.

I ett mejl till Expressen skriver Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden:

”Min uppfattning är att vi ska göra vad vi kan för att minska effekterna av Corona. IB-utbildningen skiljer sig från andra eftersom den har så tydligt fokus på slutproven och eleverna har hela tiden varit inställda på att visa sina kunskaper vid dessa. Jag förstår hur skolan har resonerat i och med att de redan haft kostnaderna och eleverna har fått betyg, men som politiker tycker jag att kommunen ska ta kostnaden. Därför fattar nu utbildningsnämnden beslut om detta.”

– Det känns jättebra, det är precis det här vi ville, säger Tyra Hurtigh Grabe.

Varför tror du att det här beslutet kommer nu?

– För att vi la oss i och gjorde något. Vi gick till politiker och media och berättade att det här inte var okej.

