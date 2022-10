■ Alla elanvändare med ett eget elnätsavtal i elområde 3 och 4 kommer att få ett kontantstöd som en klumpsumma. Det gäller såväl hushåll som föreningar och företag.

■ Stödet baseras på hur hög din elförbrukning var under perioden oktober 2021-september 2022. Elanvändare i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme (kWh) under perioden medan användare i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kWh.

■ Hur, när och från vem stödet betalas ut är ännu inte klart, det ligger nu hos regeringen, men det kan tidigast ske den 1 december. Modellen måste också godkännas av Energimarknadsinspektionen.