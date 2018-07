Feministiskt initiativ, Fi, skriver på sin webbplats att de saknar förtroende för Oldoz Javidi och uppmanar henne att lämna sin plats på partiets riksdagslista.

Orsaken är, enligt partistyrelsen, att Oldoz Javidi "inte längre samverkar med partistyrelsen för att återskapa förtroendet för henne och partiet, med anledning av det antisemitiska uttalande hon gjorde i Fempers som Feministiskt initiativ tagit starkt avstånd från", skriver de på sin hemsida.

Bakgrunden till bråket

Oldoz Javidi deltog under sommaren i Ship To Gazas resa som representant för Fi. Under resan kontaktades hon av tidningen Feministiskt perspektiv för en intervju.

Det var i samband med den som hon fällde sina hårt kritiserade uttalanden om ett Israel – utan judar:

”Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas bra i varandras sällskap. Och palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras… Jag kan ju tillåta mig åtminstone få drömma om en sådan lösning eller hur?!.”

Javidi: "Tolkats som antisemitiska"

Oldoz Javidi har en debattartikel i Expressen själv bemött den kritik som riktats mot henne. Där skriver hon:

”Under resans gång kontaktades jag av tidningen Feministiskt perspektiv för en intervju som genomfördes via mejl när jag befann mig på Medelhavet, djupt involverad i den rådande situationen och Israels agerande gentemot det palestinska folket. Jag skickade texten vidare till Fi för granskning innan publicering då jag ansåg mig vara för starkt känslomässigt påverkad för att själv kunna bedöma den. Intervjun publicerades. Efter att den legat ute ett tag och hunnit delas av många både internt inom partiet och externt, har några av de ord jag använt i intervjuns sista citat tolkats som antisemitiska."

Expressen har sökt Oldoz Javidi för en kommentar.