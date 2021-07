Efter 106 dagar – nu får fartyget lämna kanalen

Det var den 23 mars som det enorma lastfartyget Ever Given fastnade på tvären i Suezkanalen och blockerade all trafik.

Det tog en vecka innan skeppet kunde grävas loss efter en enorm räddningsinsats. Omkring 15 procent av världens båthandel går via Suezkanalen, vilket är den snabbaste vägen för fartyg som åker mellan Europa och Asien.

Under onsdagen uppger Reuters att fartyget nu släppts från de Egyptens kontroll. Egyptiska kanalmyndigheten, Suez Canal Authority (SCA) har hållit skeppet kvar samtidigt som de begärt ersättning från fartygets japanska ägare Shoei Kisen och dess försäkringsbolag.

SCA krävde omkring 7 miljarder kronor för omkostnader vid bärgningen, en summa som sedan sänktes till omkring 4 miljarder kronor. Fartygets ägare har bestridit ersättningskravet och kvarhållandet.

Men nu har alltså fartyget släppts efter förhandlingar mellan parterna.

Stoppet fick stora konsekvenser