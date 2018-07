INLEDNINGEN

Ebbas pappa Stefan griper direkt tag i lyssnarna med en ohygglig skildring av hur dödsbudet levererades efter terrordådet. Det märks att han är förberedd och att han är det för sin dotters skull.

KÄNSLORNA

Styrkan i Stefans sommar är inte de stora orden och han undviker själv känsloyttringar under sommarpratet – hans raka och avskalade berättelse är så plågsam att en empatisk människa har svårt att lyssna utan att behöva ta en paus för att andas frisk luft och torka tårar.

SKRATTEN

Det finns ingen glädje kvar hos Ebbas pappa Stefan och det är befriande att han inte förställer sig genom att försöka skämta.

AVSLUTNINGEN

Stefan berättar om hur han tillbringar sina dagar i sängen när han inte är på kyrkogården och vänder sig till Ebba och säger: ”Vi ses som vanligt vid graven i kväll!”

MUSIKEN

Det väl förberedda sommarpratet ackompanjeras av ett medvetet musikval som ytterligare bidrar till att lära känna Ebba Åkerlund.

LÅTLISTAN

Tänk dig – Darin

Himlen är oskyldigt blå (hemmainspelning) – Adrian Maceus

Somewhere over the Rainbow – Israel "IZ" Kamakawiwoʻole

Don’t stop Belevin – Julianne Hough och Diego Boneta

En stund på Jorden – Laleh

Whataya want from Me – Adam Lambert

Only you – Zara Larsson

Only Girl in the World – Rihanna

Hold On – Nano

I Can´t Go On – Robin Bengtsson

Here I Go Again – Diego Boneta

Love Me Like You do – Ellie Goulding

Simple Minds – Don’t you forget about me